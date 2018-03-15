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| | Кросс-универсал LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года

Кросс-универсал LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года

Сегодня, 07:00
В рамках проходящего в эти дни Российского автомобильного форума RAF-2018 в номинации «Лучший дебют 2017» года был отмечен новый внедорожный универсал LADA Vesta SW Cross. Кроме того, новинка отмечена премией «Лучший продукт 2017 года».

Кросс-универсал LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, в Москве состоялось заседание Российского автомобильного форума RAF, в рамках которого были отмечены самые значимые достижения российского автопрома за 2017 год. Победителем в номинации «Лучший дебют года» стала модель LADA Vesta SW Cross, которая также получила награду «Лучший продукт года».

СМИ сообщают, что награда была передана главному дизайнеру компании «АвтоВАЗ» Стиву Маттину, который разработал фирменный стиль, присущий стандартному и внедорожному универсалу LADA Vesta SW, а также LADA Vesta в кузове седан.

Кросс-универсал LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года

 

Кросс-универсал LADA Vesta SW Cross назвали лучшим дебютом 2017 года

 

По данным аналитиков, с момента старта продаж универсалов LADA Vesta SW и SW Cross в октябре нынешнего года россияне приобрели 5 518 таких автомобилей, что в январе 2018 года позволило LADA Vesta стать самой популярной моделью на рынке РФ. Сегодня LADA Vesta SW Cross в базовом варианте исполнения можно приобрести за 693 810 рублей, в то время как версия Luxe Prestige оценена в 781 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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