Volkswagen выпустит несколько серийных электрохэтчбеков I.D. в апреле

Выступая на ежегодной пресс-конференции глава компании Volkswagen Group Герберт Дисс рассказал, что уже в апреле нынешнего года мощности компании произведут несколько прототипов полностью электрического хэтчбека Volkswagen I.D., которые будут полностью соответствовать товарным моделям.
Господин Дисс отметил, что прототипы не будут показаны публике – новые электрокары будут переданы инженерам для доработок. Отмечается, что у специалистов будет 17 месяцев для того, чтобы подготовить к продажам модель.
Как сообщалось ранее, работы по разработке нового Volkswagen I.D. должны быть завершены к ноябрю 2019 года, а в начале 2020 году хэтчбек дебютирует на рынке. Новинка получит внушительный запас хода в 600 километров, а под капотом расположится 168-сильный полностью электрический мотор. Стоит напомнить, что современный Volkswagen e-Golf имеет запас хода всего в 300 километров.