Volkswagen выпустит несколько серийных электрохэтчбеков I.D. в апреле

Уже в следующем месяце компания Volkswagen выпустит несколько досерийных прототипов полностью электрического хэтчбека Volkswagen I.D. Отмечается, что прототипы будут полностью соответствовать товарным моделям, но показывать электрокары публике разработчики не будут.

Выступая на ежегодной пресс-конференции глава компании Volkswagen Group Герберт Дисс рассказал, что уже в апреле нынешнего года мощности компании произведут несколько прототипов полностью электрического хэтчбека Volkswagen I.D., которые будут полностью соответствовать товарным моделям.Господин Дисс отметил, что прототипы не будут показаны публике – новые электрокары будут переданы инженерам для доработок. Отмечается, что у специалистов будет 17 месяцев для того, чтобы подготовить к продажам модель.

Васисуалий Мурчалов

Как сообщалось ранее, работы по разработке нового Volkswagen I.D. должны быть завершены к ноябрю 2019 года, а в начале 2020 году хэтчбек дебютирует на рынке. Новинка получит внушительный запас хода в 600 километров, а под капотом расположится 168-сильный полностью электрический мотор. Стоит напомнить, что современный Volkswagen e-Golf имеет запас хода всего в 300 километров.