В сети появились шпионские фото нового седана Karma Revero

Гибридный седан Karma Revero, призванный произвести революцию в сфере гибридных авто, замечен на тест-драйве на дорогах Южной Калифорнии. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Автомобильные папарацци сделали снимки не только экстерьера, но интерьера машины. Следует напомнить, что гибридный седан представили еще осенью 2017 года, но тогда он был под камуфляжем. Создается впечатление, что конструкторы автопроизводителя намерены построить такой седан, которого еще не видели автолюбители.В передней половине новинки будет установлена радиаторная решетка, фары головного света и длинный капот. Задняя часть тоже подвергнется переменам, хотя на снимках виднеются только новые задние осветители.Ожидается, что интерьер седана будет идентичен предыдущему авто Fisker Karma. В частности отмечается большая красная кнопка «Emergency Stop» на передней панели. Премьера серийной версии состоится в 2019 году.