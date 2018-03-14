Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | В сети появились шпионские фото нового седана Karma Revero

В сети появились шпионские фото нового седана Karma Revero

Вчера, 23:00
Гибридный седан Karma Revero, призванный произвести революцию в сфере гибридных авто, замечен на тест-драйве на дорогах Южной Калифорнии. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

В сети появились шпионские фото нового седана Karma Revero

 

Автомобильные папарацци сделали снимки не только экстерьера, но интерьера машины. Следует напомнить, что гибридный седан представили еще осенью 2017 года, но тогда он был под камуфляжем. Создается впечатление, что конструкторы автопроизводителя намерены построить такой седан, которого еще не видели автолюбители.

В передней половине новинки будет установлена радиаторная решетка, фары головного света и длинный капот. Задняя часть тоже подвергнется переменам, хотя на снимках виднеются только новые задние осветители.

Ожидается, что интерьер седана будет идентичен предыдущему авто Fisker Karma. В частности отмечается большая красная кнопка «Emergency Stop» на передней панели. Премьера серийной версии состоится в 2019 году.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В интернет попали шпионские снимки спорткара Karma Revero
В интернет попали шпионские снимки спорткара Karma Revero

Американская компания Karma вывела на дорожные испытания обновлённый спорткар Revero с гибридной силовой установкой. Судя по шпионским фотографиям, автомобиль

Возобновлено производство гибирдов Karma
Возобновлено производство гибирдов Karma

Хенрик Фискер специализирующийся на разработке известных в прошлом седанов с гибридными установками, сейчас занимается другими делами, а продвижением его

Гибридный спорткар Karma Revero получил онлайн-конфигуратор
Гибридный спорткар Karma Revero получил онлайн-конфигуратор

До начала поставок нового гибридного спорткара Karma Revero остается несколько месяцев, поэтому представители компании Karma запустили специальный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости