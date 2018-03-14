Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии «Русских хакеров» обвинили в атаке на «Звездные войны» Девушка сделала татуировку из шерсти котенка Алексей Воробьев в США стал геем «Подкаблучник» Галкин рассказал об интеллектуальных способностях Пугачевой Валерий Меладзе не разрешает петь в доме Бывший священник в 83 года стал звездой гей-порно Учитель биологии на глазах у школьников скормил щенка черепахе
| | Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по замерзшему озеру

Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по замерзшему озеру

Сегодня, 14:27
Увлекательное видео с легендарными Porsche 911 появилось на официальном YouTube-канале немецкой марки. Сюжет снимался в Швейцарии.

 

Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по замерзшему озеру

 

В видеоролике задействованы спорткар Porsche 911 GT2 RS актуальной генерации, а также купе 911S. Последнее показало себя еще в 70-е годы прошлого века в раллийных гонках.
 
Видеоролик снимался на замерзшем швейцарском озере Санкт-Мориц. Наклейки на старом Porsche 911 говорят о том, что он использовался командой Escuderia Repsol. В сюжете видно, как два лыжника катаются на высокой скорости буксируемые спорткарами.

 

Новый Porsche 911 GT2 RS предстал перед общественностью прошлым летом. В моторном отсеке экстремального автомобиля находится турбированная установка объемом 3,8 литра. Ее производительность составляет 700 лошадиных сил. Первую «сотню» машина набирает за 2,8 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 340 километров в час. Модель является самым скоростным дорожным транспортным средством Нюрбургринга.
 

Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по замерзшему озеру

 

Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по замерзшему озеру

 

Спорткар 911 GT2 RS нового поколения уже продается в России. Стоимость автомобиля составляет в стране 19 245 000 рублей.

Иван Головин
Новости по теме
Новый Porsche 911 GT2 RS стал рекордсменом Нюрбургринга
Новый Porsche 911 GT2 RS стал рекордсменом Нюрбургринга

Новый Porsche 911 GT2 RS в ходе тест-драйва на трассе Нюрбургринга установил новый рекорд скорости. Спорткар взял разгон до 335 км/ч.

Новый Porsche 911 GT3 побил свой рекорд на Нюрбургринге
Новый Porsche 911 GT3 побил свой рекорд на Нюрбургринге

Немецкий спортивный автомобиль проехал трек Нюрбургринг за 7 минут 12,7 секунды. Таким образом машина побила собственный рекорд, превзойдя предыдущий результат

Новый Porsche 911 GT3 назван величайшим автомобилем марки
Новый Porsche 911 GT3 назван величайшим автомобилем марки

Автомобильный журналист Джетро Бовингдон устроил тест-драйв обновленному Porsche 911 GT3. После испытания эксперт заявил, что данный спорткар по праву

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости