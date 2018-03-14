Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по замерзшему озеру

Увлекательное видео с легендарными Porsche 911 появилось на официальном YouTube-канале немецкой марки. Сюжет снимался в Швейцарии.

В видеоролике задействованы спорткар Porsche 911 GT2 RS актуальной генерации, а также купе 911S. Последнее показало себя еще в 70-е годы прошлого века в раллийных гонках.

Видеоролик снимался на замерзшем швейцарском озере Санкт-Мориц. Наклейки на старом Porsche 911 говорят о том, что он использовался командой Escuderia Repsol. В сюжете видно, как два лыжника катаются на высокой скорости буксируемые спорткарами.

Новый Porsche 911 GT2 RS предстал перед общественностью прошлым летом. В моторном отсеке экстремального автомобиля находится турбированная установка объемом 3,8 литра. Ее производительность составляет 700 лошадиных сил. Первую «сотню» машина набирает за 2,8 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 340 километров в час. Модель является самым скоростным дорожным транспортным средством Нюрбургринга.

Спорткар 911 GT2 RS нового поколения уже продается в России. Стоимость автомобиля составляет в стране 19 245 000 рублей.

Иван Головин