Лучшие работники Audi получат премию в 335 000 рублей

Компания Audi в 2017 году установила новый рекорд продаж, а лучшие сотрудники получили премию в размере 4 770 евро, что по актуальному курсу составляет примерно 335 000 рублей. Стоит отметить, что компания из Ингольштадта делится прибылью со своими сотрудниками с 2011 года.

Васисуалий Мурчалов

На страницах европейских автомобильных изданий появилась информация о том, что в мае нынешнего года лучшие работники заводов компании Audi в городах Ингольштадт и Неккарзульм получат премию в размере 4 770 евро. Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом размер вознаграждения увеличился на 1 620 евро (примерно 115 000 рублей).«Увеличение премии за рост прибыли – заслуженная награда за год напряженной работы наших сотрудников. Мы понимает, что должны поощрять выдающиеся усилия наших работников, которые позволили добиться очередного улучшения финансового состояния бренда», – заявил Питер Мош, глава совета директоров Audi.Схема поощрения работников за удачный финансовый год для Audi была введена ещё в 2011 году и основана на коллективном соглашении с профсоюзом. Количество работников, которые получат премию, не раскрывается, однако всего в Германии трудятся 60 000 работников Audi.Примечательно, что по итогам 2017 года работники Mercedes-Benz получили 5 700 евро, а сотрудникам General Motors выписали чеки на 11 750 долларов,