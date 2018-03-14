Спортивный кроссовер Range Rover Velar испытали на Нюрбургринге

Высокопроизводительный вседорожник Range Rover Velar попался накануне фотошпионам, когда тестировался на «Северной петле». Кадры автомобильных папарацци показало издание AutoExpress.

Источник проинформировал, что спортивный Range Rover Velar может получить приставку SVR в названии. Продажи автомобиля начнутся на европейском рынке будущей осенью. Вседорожник будет конкурировать с кроссовером BMW X6 M. Источник проинформировал, что спортивный Range Rover Velar может получить приставку SVR в названии. Продажи автомобиля начнутся на европейском рынке будущей осенью. Вседорожник будет конкурировать с кроссовером BMW X6 M.

На испытаниях на Нюрбургринге кроссовер Range Rover Velar был закамуфлирован, но, невзирая на маскировку, эксперты заметили, что автомобиль обзавелся иными бамперами, получившими увеличенные воздухозаборники. Также для машины предусмотрены другие колесные диски, сдвоенные выхлопные патрубки, а также более агрессивный диффузор.

Ходят слухи, что моторный отсек спортивного Range Rover Velar займет бензиновая пятилитровая установка, производительность которой составит 550 лошадиных сил. Автомобиль сможет разгоняться до скорости 100 километров в час за 4,2 секунды.

Британцы намерены снизить массу вседорожника Range Rover Velar. Его спортивная версия будет весить не более 1 800 килограммов. Кроме того, шасси автомобиля получит иные настройки и новую пневмоподвеску.

Основой для модели Range Rover Velar послужило масштабируемое шасси IQ [AI]. На этой же платформе построены Jaguar XE, XF и F-Pace. Основой для модели Range Rover Velar послужило масштабируемое шасси IQ [AI]. На этой же платформе построены Jaguar XE, XF и F-Pace.

Иван Головин