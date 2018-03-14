Lamborghini отмечает выпуск 10-тысячного Huracan

Представители компании Lamborghini отметили, что юбилейный Lamborghini Huracan Performante получил особый шильдик с порядковым номером 10 000, а колер кузова «заимствован» у гоночного болида Lamborghini Huracan GT3, который в январе нынешнего года с триумфом выступил на гонке на выносливость «24 часа Дайтоны» и занял первое место в своем классе.
Маурицио Реджиани, главный технический директор Lamborghini, во время общения с журналистами Car and Driver рассказал о новом поколении Lamborghini Huracan. Топ-менеджер отметил, что «самая дешевая» модель бренда в будущем сохранить атмосферный двигатель V10, а также вновь предложит клиентам выбрать между задним и полным приводом.
Наряду с этим господин Реджиани отметил, что следующее поколение Lamborghini Huracan может получить некоторую электрификацию, но речь не идет о кардинальных переменах в моторной линейке. Напомним, что в 2017 году компания Lamborghini реализовала 2 642 суперкаров Huracan, что на 12% больше, чем годом ранее.