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| | Lamborghini отмечает выпуск 10-тысячного Huracan

Lamborghini отмечает выпуск 10-тысячного Huracan

Сегодня, 11:54
Завод компании Lamborghini, который базируется в Сант-Агата-Болоньезе, Италия, выпустил 10-тысячный суперкар Lamborghini Huracan. Отмечается, что юбилейным автомобилем стал «заряженный» Lamborghini Huracan Performante, который отправится к своему заказчику в Канаду.

Lamborghini отмечает выпуск 10-тысячного Huracan

 

Представители компании Lamborghini отметили, что юбилейный Lamborghini Huracan Performante получил особый шильдик с порядковым номером 10 000, а колер кузова «заимствован» у гоночного болида Lamborghini Huracan GT3, который в январе нынешнего года с триумфом выступил на гонке на выносливость «24 часа Дайтоны» и занял первое место в своем классе.

Маурицио Реджиани, главный технический директор Lamborghini, во время общения с журналистами Car and Driver рассказал о новом поколении Lamborghini Huracan. Топ-менеджер отметил, что «самая дешевая» модель бренда в будущем сохранить атмосферный двигатель V10, а также вновь предложит клиентам выбрать между задним и полным приводом.

Наряду с этим господин Реджиани отметил, что следующее поколение Lamborghini Huracan может получить некоторую электрификацию, но речь не идет о кардинальных переменах в моторной линейке. Напомним, что в 2017 году компания Lamborghini реализовала 2 642 суперкаров Huracan, что на 12% больше, чем годом ранее.
Васисуалий Мурчалов
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