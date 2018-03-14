В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz

Речь идет о модели Mercedes-Benz 190 SL образца 1962 года. Автомобиль был обнаружен на северо-востоке США, его уже привели в порядок и продали.

Работники автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс, наткнулись на заброшенный гараж в окрестностях Хартфорда. В нем находился автомобиль Mercedes-Benz 190 SL, давно ставший классикой. Машина находилась здесь почти 44 года. Время, неблагоприятные погодные условия и животные привели транспортное средство в негодность. Работники автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс, наткнулись на заброшенный гараж в окрестностях Хартфорда. В нем находился автомобиль Mercedes-Benz 190 SL, давно ставший классикой. Машина находилась здесь почти 44 года. Время, неблагоприятные погодные условия и животные привели транспортное средство в негодность.





Найденный в США Mercedes-Benz 190 SL имеет заводской индекс W121. Автомобиль в кузове родстер имеет ярко-красную покраску кузова, называемую English Red. На лобовом стекле транспортного средства имеется наклейка, судя по которой оно последний раз было на техобслуживании в 1974 году во Флориде.

Найденный в гараже Mercedes-Benz 190 SL был перемещен в автомастерскую. Специалисты придали машине «товарный вид», после чего передали ее новому владельцу.

Случаи, когда раритетный транспорт обнаруживается в гараже, не так уж и редки. В 2012 году семья из Великобритании сообщила, что нашла у себя в сарае Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Это очень ценная машина, также называемая «Крыльями чайки» из-за особенностей ее дверей. Британцы сообщили, что автомобиль находится в плачевном состоянии, но выставили его на продажу. В отреставрированном виде такое транспортное средство продается минимум за полмиллиона евро. Случаи, когда раритетный транспорт обнаруживается в гараже, не так уж и редки. В 2012 году семья из Великобритании сообщила, что нашла у себя в сарае Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Это очень ценная машина, также называемая «Крыльями чайки» из-за особенностей ее дверей. Британцы сообщили, что автомобиль находится в плачевном состоянии, но выставили его на продажу. В отреставрированном виде такое транспортное средство продается минимум за полмиллиона евро.

Иван Головин