В старом гараже нашли забытый на 40 лет классический Mercedes-Benz

Работники автомастерской European Auto Solutions из Уолтема, штат Массачусетс, наткнулись на заброшенный гараж в окрестностях Хартфорда. В нем находился автомобиль Mercedes-Benz 190 SL, давно ставший классикой. Машина находилась здесь почти 44 года. Время, неблагоприятные погодные условия и животные привели транспортное средство в негодность.
Случаи, когда раритетный транспорт обнаруживается в гараже, не так уж и редки. В 2012 году семья из Великобритании сообщила, что нашла у себя в сарае Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Это очень ценная машина, также называемая «Крыльями чайки» из-за особенностей ее дверей. Британцы сообщили, что автомобиль находится в плачевном состоянии, но выставили его на продажу. В отреставрированном виде такое транспортное средство продается минимум за полмиллиона евро.