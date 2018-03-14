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| | Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

Сегодня, 10:46
Кроссовер Subaru Forester сменяет поколение, и в конце месяца предстанет перед общественностью. Машина получит полностью иную внешность по сравнению со своим предшественником.

 

Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

 

Японские машиностроители показали в глобальной сети тизерное изображение, на котором можно увидеть задний фонарь нового кроссовера Subaru Forester. Полного представления о внешности транспортного средства до сих пор нет, однако уже 28 марта ее рассекретят на мотор-шоу в Нью-Йорке.
 
Судя по тизеру, новый кроссовер Subaru Forester получил задний осветитель, похожий на тот, что установлен на шоу-кар Subaru Viziv Future Concept. Предполагается, что серийный вседорожник может получить внешние сходства с концептом. Также ожидается, что у нового кроссовера Subaru Forester будет много общего с моделями Ascent и XV, претерпевшими обновление. По неофициальным данным, автомобиль останется при прежней 2,5-литровой оппозитной силовой установке, но ее модернизируют.

 

Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

 

Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

 

Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

 

Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

 

Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

 

Кроссовер Subaru Forester остается самой востребованной моделью своей марки в России. Так, в январе жители страны приобрели 375 единиц вседорожника, что на 55,6% больше в годовом сравнении. Модель предлагается в РФ с двигателями тягой 171 и 241 л.с, укомплектованными 6-МКПП. Продается машина по цене от 1 659 000 рублей. Второе место в России занимает Subaru XV, за отчетный месяц проданный в количестве 133 единиц. Замыкает тройку Subaru Outback с результатом в 106 проданных экземпляров.

Иван Головин
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