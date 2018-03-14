Кроссовер Subaru Forester нового поколения показали на первом тизере

Кроссовер Subaru Forester сменяет поколение, и в конце месяца предстанет перед общественностью. Машина получит полностью иную внешность по сравнению со своим предшественником.

Японские машиностроители показали в глобальной сети тизерное изображение, на котором можно увидеть задний фонарь нового кроссовера Subaru Forester. Полного представления о внешности транспортного средства до сих пор нет, однако уже 28 марта ее рассекретят на мотор-шоу в Нью-Йорке.

Судя по тизеру, новый кроссовер Subaru Forester получил задний осветитель, похожий на тот, что установлен на шоу-кар Subaru Viziv Future Concept. Предполагается, что серийный вседорожник может получить внешние сходства с концептом. Также ожидается, что у нового кроссовера Subaru Forester будет много общего с моделями Ascent и XV, претерпевшими обновление. По неофициальным данным, автомобиль останется при прежней 2,5-литровой оппозитной силовой установке, но ее модернизируют.

Кроссовер Subaru Forester остается самой востребованной моделью своей марки в России. Так, в январе жители страны приобрели 375 единиц вседорожника, что на 55,6% больше в годовом сравнении. Модель предлагается в РФ с двигателями тягой 171 и 241 л.с, укомплектованными 6-МКПП. Продается машина по цене от 1 659 000 рублей. Второе место в России занимает Subaru XV, за отчетный месяц проданный в количестве 133 единиц. Замыкает тройку Subaru Outback с результатом в 106 проданных экземпляров. Кроссовер Subaru Forester остается самой востребованной моделью своей марки в России. Так, в январе жители страны приобрели 375 единиц вседорожника, что на 55,6% больше в годовом сравнении. Модель предлагается в РФ с двигателями тягой 171 и 241 л.с, укомплектованными 6-МКПП. Продается машина по цене от 1 659 000 рублей. Второе место в России занимает Subaru XV, за отчетный месяц проданный в количестве 133 единиц. Замыкает тройку Subaru Outback с результатом в 106 проданных экземпляров.

Иван Головин