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| | Спорткар BMW Z4 представят перед Парижским автосалоном

Спорткар BMW Z4 представят перед Парижским автосалоном

Сегодня, 10:26
На страницах европейских автомобильных порталов появилась информация о том, что новый BMW Z4 рассекретят осенью нынешнего года. Публике модель покажут на автосалоне в Париже, который начнет свою работу в октябре нынешнего года.

Спорткар BMW Z4 представят перед Парижским автосалоном

 

Авторитетное издание Automotive News Europe со ссылкой на «знакомого с ситуацией человека» сообщает, что новый спорткар BMW Z4 будет представлен перед международным автосалоном в Париже. Источники сообщают, что модель дебютирует на французском мотор-шоу, но перед этим долгожданную новинку продемонстрируют на собственном мероприятии, организованном компанией BMW.

Стоит отметить, что концепт BMW Z4 дебютировал на мероприятии Monterey Car Week в Пеббл-Бич, Калифорния, осенью 20178 года. Прототип получил стильный кузов с откидным верхом, а салон рассчитан на два посадочных места.

Стоит напомнить, что новый BMW Z4, который разрабатывается уже четыре года, разделит некоторые компоненты с возрожденным Toyota Supra. Ожидается, что линейку моторов модели представят турбированные агрегаты, а в салоне расположится самый современный мультимедийный центр и цифровая приборная панель.
Васисуалий Мурчалов
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