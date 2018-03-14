Новый Mazda3 получит виртуальную приборную панель

На страницах австралийского автомобильного портала Car Advice появились свежи шпионские фото полностью цифровой приборной панели для автомобилей Mazda. Справедливости ради стоит отметить, что пока нет информации о том, подготовлена ли панель для серийного автомобиля, либо устройство используют для демонстрации в концепте. Кроме того, не исключено, что «приборка» и вовсе не имеет никакого отношения к Mazda.
Ожидается, что первым новую приборную панель получит Mazda3. Как и у нынешнего хэтчбека, центральное место отдано для большого тахометра и спидометра. Информация с приборов может отображаться в различном графическом стиле.
Напомним, что актуальная генерация Mazda3 в кузове хэтчбек на автомобильном рынке России стоит от 1 271 000 рублей. Самый доступный хэтчбек оснащается 1,5-литровым мотором семейства SkyActiv мощностью в 100 «лошадок» и 150 Нм, который гарантирует максимальную скорость в 190 километров в час.