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| | LADA XRay впервые теряет популярность на рынке России

LADA XRay впервые теряет популярность на рынке России

Сегодня, 10:00
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале нынешнего года российские дилерские центры смогли реализовать 1 917 высоких хэтчбеков LADA XRay, что на 9,6% меньше, чем по итогам продаж февраля 2017 года. Примечательно, что модель впервые показала негативную динамику в России за все время присутствия на рынке.

LADA XRay впервые теряет популярность на рынке России

 

Высокий хэтчбек LADA XRay, который позиционируется разработчиками как кроссовер, был представлен на российском рынке в феврале 2016 года. В того момента продажи модели в дилерских центрах РФ не переставали расти в годовом сравнении. В декабре 2017 года россияне приобрели 3 736 таких автомобилей, что стало новым рекордом продаж за месяц.

Наряду с этим в январе и феврале 2018 года продажи LADA XRay не могли пробить отметку в 2 000 единиц – в январе было продано 1 912 моделей, а в феврале - 1 917 единиц. LADA XRay не покидает ТОП-20 самых популярных в России моделей.

LADA XRay впервые теряет популярность на рынке России

 

Напомним, что сегодня приобрести LADA XRay можно приобрести в 15 различных комплектациях, самая доступная их которых обойдется в 614 900 рублей. На данный момент самым популярным автомобилем от «АвтоВАЗ» является бюджетный седан LADA Granta, за которым следует LADA Vesta. Напомним, недавно «АвтоВАЗ» обустроил модел LADA XRay круиз-контролем с ограничителем скорости.
Васисуалий Мурчалов
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