Renault тестирует таинственный кроссовер в кузове Kadjar

Французская компания Renault вывела на дорожные тесты новый тестовый мул, который проходит испытания в кузове Renault Kadjar. Новинка отличается увеличенной колесной базой, поэтому новинка может получить семиместный салон.

На страницах портала motor1 появились шпионские фото с тестов нового кроссовера от Renault. Прототип пока представляет собой тестовый мул, который не имеет собственного кузова и испытывается в «облике» Renault Kadjar. Среди особенностей прототипа стоит выделить существенно увеличенный дорожный просвет, а также растянутую колесную базу.Вместе с тем самой любопытной особенностью новинки является наличие задней подруливающей подвески, что свойственно для моделей, ориентированных на скорость и управляемость. Данным решением оснащаются Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Не исключено, что речь идёт о «заряженном» Kadjar RS, но разработчики ранее не анонсировали такую модель.

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Эксперты уверены, что речь действительно идет о Renault Kadjar RS, ведь создавать совершенно новую модель бренду не выгодно из-за обилия кроссоверов в линейке. Новинка может получить 266-сильный мотор, а также перенастроенную подвеску и рулевое управление. Стоит отметить, что Renault Kadjar не представлен на российском авторынке.