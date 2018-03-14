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| | Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

Сегодня, 09:16
Британский люксовый внедорожник Range Rover Sport SVR стал быстрее итальянского суперкара Ferrari 458 Italia. Это доказали на горной дороге к китайской возвышенности Тяньмэнь, имеющей 99 поворотов.

Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

 

Видео с заездом премиального автомобиля по трассе со сложным бездорожьем появилось на популярном видеохостинге YouTube. Управлял машиной китайский гонщик Хо Пин Тун, который уже выступал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в минувшем году.

Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

 

Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

 

Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

 

Для того, чтобы проехать трассу в 11,93 км с 99 поворотами, пилот из Поднебесной затратил 9 минут 51 секунду. Автомобиль из Италии такой участок преодолел за 10 минут 31 секунду. Следует напомнить, что в подкапотном пространстве "заряженного" Range Rover Sport SVR установлен 5,5-литровый двигатель с отдачей 575 лошадиных сил. До первой «сотни» британское авто сможет взять разгон за 4,3 секунды.
Дмитрий Павличко
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