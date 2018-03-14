Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

Британский люксовый внедорожник Range Rover Sport SVR стал быстрее итальянского суперкара Ferrari 458 Italia. Это доказали на горной дороге к китайской возвышенности Тяньмэнь, имеющей 99 поворотов.

Дмитрий Павличко

Видео с заездом премиального автомобиля по трассе со сложным бездорожьем появилось на популярном видеохостинге YouTube. Управлял машиной китайский гонщик Хо Пин Тун, который уже выступал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в минувшем году.Для того, чтобы проехать трассу в 11,93 км с 99 поворотами, пилот из Поднебесной затратил 9 минут 51 секунду. Автомобиль из Италии такой участок преодолел за 10 минут 31 секунду. Следует напомнить, что в подкапотном пространстве "заряженного" Range Rover Sport SVR установлен 5,5-литровый двигатель с отдачей 575 лошадиных сил. До первой «сотни» британское авто сможет взять разгон за 4,3 секунды.