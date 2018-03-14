Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 Italia

Видео с заездом премиального автомобиля по трассе со сложным бездорожьем появилось на популярном видеохостинге YouTube. Управлял машиной китайский гонщик Хо Пин Тун, который уже выступал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в минувшем году.
Range Rover Sport SVR оказался быстрее суперкара Ferrari 458 ItaliaСегодня, 09:16
Range Rover Sport с гибридной силовой установкой поднялся по лестнице из 999 ступеней к арке «Небесные врата» на горе Тяньмэнь в Китае. Видео опубликовали на
Руководство автопроизводителя Jaguar Land Rover приняло решение отозвать 65 000 своих авто модели Range Rover из-за ошибки в ПО компьютерной системы, о чем
По страховым итогам прошлого года, самым часто угоняемым авто в столице России специалисты назвали внедорожник Range Rover Sport. Процент угона этого