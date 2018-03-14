Volkswagen снимает с производства легендарного «Жука» Beetle

Немецкая компания Volkswagen приняла решение прекратить производство легендарного хэтчбека Volkswagen Beetle, который с 1997 года реализуется под именем New Beetle. Разработчики отметили, что модель стремительно теряет спрос, уступая популярность компактным кроссоверам.

Согласно данным американского офиса Volkswagen, в январе 2018 года на автомобильном рынке Соединенных Штатов было реализовано 2 305 единиц Volkswagen New Beetle, в то время как в начале 2000-х годов модель ежемесячно продавалась тиражом в 80 000 автомобилей. В компании отметили, что современные клиенты отдают предпочтение компактным городским кроссоверам.После долгого перерыва в 1997 году Volkswagen Beetle был возрожден в формате Volkswagen New Beetle, но до рынка России модель добралась только в 2012 году. Спустя четыре года хэтчбек покинул дилерские центры РФ из-за низкого спроса.

Васисуалий Мурчалов

Российский Volkswagen New Beetle предлагался с 1,4-литровым 160-сильным турбомотором, либо с 1,2-литровым TSI отдачей в 105 «лошадок». Модель была доступна как с «механикой», так и с вариатором DSG. Российская версия автомобиля получила защиту моторного отсека и обогрев передних сидений. Напомним, что ранее разработчики признались, что в 2014 году они испытывали выхлопы мотора Beetle на десяти обезьянах.