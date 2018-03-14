В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach за 28 млн рублей

В России появилась самая дорогостоящая модель от бренда Mercedes-Maybach – кабриолет S-Class. Ценник автомобиля с индексом S65, который выпустили лимитированным тиражом всего в 300 единиц, достигает порядка 28 000 000 рублей.
На российском рынке продажи рестайлингового седана Mercedes-Maybach S-Class стартуют в апреле текущего года, цены будут объявлены ближе к запуску продаж. Актуальная модель предлагается россиянам по цене от 8 700 000 до 14 300 000 рублей.
Напомним, производитель роскошных машин Maybach появился в 1909 году и просуществовал до 50-х годов. В 2002 году компания Mercedes-Benz возродила марку, а спустя 10 лет её вновь пришлось упразднить из-за низких продаж. Недавно руководство Mercedes-Benz вернуло Maybach на рынок в роли суббренда. Сегодня под ним предлагаются седаны S-Сlass с удлинённой колёсной базой и в «топовых» вариантах исполнения.