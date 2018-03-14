В Россию привезли самый дорогой Mercedes-Maybach за 28 млн рублей

В России появилась самая дорогостоящая модель от бренда Mercedes-Maybach – кабриолет S-Class. Ценник автомобиля с индексом S65, который выпустили лимитированным тиражом всего в 300 единиц, достигает порядка 28 000 000 рублей.

В шоу-рум фирмы «Авилон» привезли один экземпляр Mercedes-Maybach S-Class. Кабриолет приводится в движение 6,0-литровым бензиновым мотором V12, способным генерировать 630 лошадиных сил. До первой «сотни» такой двигатель позволяет ускориться за 4,1 секунды. Масса автомобиля составляет 2300 килограммов.

На российском рынке продажи рестайлингового седана Mercedes-Maybach S-Class стартуют в апреле текущего года, цены будут объявлены ближе к запуску продаж. Актуальная модель предлагается россиянам по цене от 8 700 000 до 14 300 000 рублей.

Напомним, производитель роскошных машин Maybach появился в 1909 году и просуществовал до 50-х годов. В 2002 году компания Mercedes-Benz возродила марку, а спустя 10 лет её вновь пришлось упразднить из-за низких продаж. Недавно руководство Mercedes-Benz вернуло Maybach на рынок в роли суббренда. Сегодня под ним предлагаются седаны S-Сlass с удлинённой колёсной базой и в «топовых» вариантах исполнения.

Яна Васильева