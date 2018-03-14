Составлен ТОП-10 автобрендов с самыми преданными поклонниками

Американское агентство Edmunds провело исследование, которое определило, что наибольшее число лояльных клиентов имеют японские компании Toyota и Subaru. Владельцы таких машин при смене авто чаще других снова выбирают марки Toyota и Subaru.

В ходе исследования Edmunds Trade-In Loyalty Report 2018 аналитики рассмотрели около 13,9 млн сделок по покупке новых автомобилей, оформленных с 2007 по 2017 год. Наиболее преданными оказались клиенты Toyota и Subaru, рейтинг лояльности этих компаний составил 63 и 61% соответственно. На третьем месте оказался бренд Honda с результатом в 60%.

Хозяева машин Ram и Chevrolet покупали модели этих же марок в 54% случаев. Шестое место занял Hyundai с коэффициентом лояльности в 52%, а на седьмой строчке разместился KIA (51%). Далее следуют Nissan (48%), Ford (48%) и Mazda (44%). Любопытно, что среди автомобилей массового сегмента чаще всего на той же модели останавливали выбор владельцы кроссовера Mazda CX-5.

Наиболее низкие показатели были зафиксированы у Smart (19%), Chrysler (16%) и Dodge (16%). Среди премиальных брендов лидерами стали Lexus (51%), Audi (47%) и Land Rover (40%). Реже всего тем же маркам отдают предпочтение владельцы Volvo (26%), Jaguar (24%) и Infiniti (22%).

Яна Васильева