Ford Sollers наладит выпуск коробок передач в России

Руководство компании Ford Sollers решило локализировать производство трансмиссий в России. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос организации их поставок другим производителям автомобилей.

Как завил в рамках общения с представителями СМИ Адиль Ширинов, президент совместного предприятия Ford Sollers, локализация выпуска двигателей является пройденным этапом для американского автогиганта.

«Мы приняли уже решение по локализации коробок. Посмотрим с партнерами и, может быть, с кем-то из OEM поделимся. Потенциальные партнеры уже обращались к нам», – отметил господин Ширинов.

Он добавил, что планируется наладить сотрудничество по аналогии с тем, как Группа ГАЗ поставляет Ford Sollers коленчатые валы. Помимо этого, до середины нынешнего года американский автопроизводитель намерен договориться с Минпромторгом относительно подписания СПИК (специального инвестиционного контракта).

Напомним, Ford Sollers владеет четырьмя предприятиями и центром исследований и разработок на территории России. В Набережных Челнах выпускаются кроссоверы Ford EcoSport, седаны/хэтчбеки Ford Fiesta, а во Всеволожске – модели Focus и Mondeo. С конвейеров предприятия в Елабуге сходят Ford Transit, Explorer и Kuga.

Яна Васильева