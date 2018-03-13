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| | General Motors запустит Airbnb для машин на базе каршеринга Maven

General Motors запустит Airbnb для машин на базе каршеринга Maven

Сегодня, 18:33
Американский машиностроительный гигант General Motors запустит сервис по типу Airbnb, но для машин, благодаря которому автовладельцы смогут сдавать в аренду собственный транспорт. Платформой для услуги станет каршеринговый провайдер Maven.

 

General Motors запустит Airbnb для машин на базе каршеринга Maven

 

О том, что General Motors запускает Airbnb для машин в рамках Maven, проинформировал Bloomberg. Пока сервис будет функционировать в тестовом режиме.
 
Запуск сервиса запланирован на будущее лето. Если «эксперимент» окажется успешным, он выступит частью одного из этапов трансформации General Motors из машиностроительного концерна в провайдера, предоставляющего различные услуги.
 
Если Maven, который сотрудничает с Uber, Lyft и курьерскими службами, получит доступ к частному транспорту, ему не придется привлекать дополнительные средства от материнской компании ради увеличения своего автопарка.
 
Примечательно, что General Motors еще не запустил новый сервис, а у него уже намечаются конкуренты в P2P-бизнесе. Так, в начале прошлой осени Daimler AG возглавил раунд инвестиций, в котором стартап Turo, сдающий в аренду частный транспорт, привлек 92 миллиона долларов.

 

General Motors запустит Airbnb для машин на базе каршеринга Maven

 

General Motors запустит Airbnb для машин на базе каршеринга Maven

 

Также руководство концерна General Motors заинтересовано в запуске сервиса такси, в котором будут работать исключительно робомобили. У компании для этого уже имеются соответствующие прототипы.

Иван Головин
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