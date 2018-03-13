General Motors запустит Airbnb для машин на базе каршеринга Maven

Американский машиностроительный гигант General Motors запустит сервис по типу Airbnb, но для машин, благодаря которому автовладельцы смогут сдавать в аренду собственный транспорт. Платформой для услуги станет каршеринговый провайдер Maven.

О том, что General Motors запускает Airbnb для машин в рамках Maven, проинформировал Bloomberg. Пока сервис будет функционировать в тестовом режиме.

Запуск сервиса запланирован на будущее лето. Если «эксперимент» окажется успешным, он выступит частью одного из этапов трансформации General Motors из машиностроительного концерна в провайдера, предоставляющего различные услуги.

Если Maven, который сотрудничает с Uber, Lyft и курьерскими службами, получит доступ к частному транспорту, ему не придется привлекать дополнительные средства от материнской компании ради увеличения своего автопарка.

Примечательно, что General Motors еще не запустил новый сервис, а у него уже намечаются конкуренты в P2P-бизнесе. Так, в начале прошлой осени Daimler AG возглавил раунд инвестиций, в котором стартап Turo, сдающий в аренду частный транспорт, привлек 92 миллиона долларов.

Также руководство концерна General Motors заинтересовано в запуске сервиса такси, в котором будут работать исключительно робомобили. У компании для этого уже имеются соответствующие прототипы.

Иван Головин