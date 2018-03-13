«Роснефть» в Рязани выпустила первую партию бензина АИ-100. Высокооктановое топливо передадут отечественным автогонщикам.

Пресс-центр Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в состав «Роснефти», сообщил об отгрузке первой партии бензина АИ-100. Он разрабатывался для автомобилей с высокопроизводительным мотором.

Бензин АИ-100 рязанского производства подходит для двигателей современного образца, которые за счет топлива становятся эффективнее. Также это горючее хорошо тем, что имеет повышенные экологические показатели.

Новое топливо прошло все необходимые проверки, и они показали, что оно соответствует требованиям экологического класса К5 и технического регламента ТР ТС 013/201. Первая партия бензина АИ-100 будет использована гоночной командой LADA Sport Rosneft.

Перед выпуском бензина АИ-100 рязанское предприятие модернизировало свои мощности. Таким образом топливо получило повышенное потребительское качество.

Иван Головин