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| | «Роснефть» в Рязани выпустила первую партию бензина АИ-100

«Роснефть» в Рязани выпустила первую партию бензина АИ-100

Сегодня, 17:39
«Роснефть» в Рязани выпустила первую партию бензина АИ-100. Высокооктановое топливо передадут отечественным автогонщикам.

 

«Роснефть» в Рязани выпустила первую партию бензина АИ-100

 

Пресс-центр Рязанской нефтеперерабатывающей компании, входящей в состав «Роснефти», сообщил об отгрузке первой партии бензина АИ-100. Он разрабатывался для автомобилей с высокопроизводительным мотором.
 
Бензин АИ-100 рязанского производства подходит для двигателей современного образца, которые за счет топлива становятся эффективнее. Также это горючее хорошо тем, что имеет повышенные экологические показатели.
 
Новое топливо прошло все необходимые проверки, и они показали, что оно соответствует требованиям экологического класса К5 и технического регламента ТР ТС 013/201. Первая партия бензина АИ-100 будет использована гоночной командой LADA Sport Rosneft.
 
Перед выпуском бензина АИ-100 рязанское предприятие модернизировало свои мощности. Таким образом топливо получило повышенное потребительское качество.

Иван Головин
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