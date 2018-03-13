Volkswagen будет производить электрокары на 16 заводах

Немецкий концерн Volkswagen к 2022 году планирует наладить производство полностью электрических моделей на 16 разных заводах во всем мире. Данная информация появилась в дорожной карте компании, которая получила название Roadmap E.

Васисуалий Мурчалов

В рамках ежегодной пресс-конференции компании Volkswagen Group, которая проходит в эти дни в Берлине, Германия, глава концерна Маттиас Мюллер озвучил информацию о дорожной карте по электрификации. Руководитель отметил, что в настоящее время электрокары производятся на трёх заводах концерна, но уже к 2022 году количество таких сборочных площадок вырастет до 16.«Начиная с 2019 года мы будем каждый месяц выпускать новый электрокар. Именно так мы планируем стать лидерами в области «зеленых» автомобилей всего за несколько лет», – заявил господин Мюллер.Кроме того, Volkswagen Group планирует наладить партнерство с производителями литий-ионных аккумуляторов в Китае и Европе, что необходимо для будущего ассортимента электрокаров компании. Господин Мюллер уточнил, что на налаживание сотрудничества по производству батарей будет выделено порядка 20 млрд евро. Наряду с этим глава Volkswagen уверен, что в будущем дизельные авто ждет «эпоха возрождения».