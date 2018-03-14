Hyundai в 2021 году построит в России завод по выпуску двигателей

Руководство южнокорейского машиностроительного гиганта Hyundai в 2021 году рассчитывает запустить в Санкт-Петербурге производство двигателей. Об этом проинформировал Ентэк Ли, гендиректор завода марки в Северной столице.

Господин Ли принял участие в Российском автомобильном форуме, в рамках которого рассказал, что Hyundai планирует организовать в Петербурге выпуск двигателей. Объем их производства составит до 150 000 агрегатов в год. Ожидается, что на питерском предприятии будет осуществляться сборка агрегатов Gamma объемом 1,6 литра. Некоторые компоненты для этих двигателей будут поставлять российские партнеры.

Для выпуска двигателей Hyundai в Санкт-Петербурге корейцы построят отдельное предприятие. Ранее так поступили Volkswagen и Ford, потратившие на это 250 и 270 миллионов долларов соответственно. Ожидается, что Hyundai потратит на такой проект больше, чем конкуренты.

Иван Головин