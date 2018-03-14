Hyundai в 2021 году построит в России завод по выпуску двигателей

Hyundai в 2021 году построит в России завод по выпуску двигателейСегодня, 08:00
Hyundai и "КАМАЗ" могут начать выпуск автокомпонентов. Об этом стало известно после того, как официальные лица южнокорейского машиностроительного гиганта
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что во время делегации в Южную Корею Hyundai Motor Group (HMG) выразили желание построить завод по
Южнокорейский бренд Hyundai намерен организовать производство двигателей на территории РФ, среди предложенных вариантов это создание своего предприятия или