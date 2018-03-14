Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

Японская компания Toyota разместила в сети первый тизер свежей генерации кроссовера RAV4. Публичная презентация новинки пройдёт в рамках автосалона в Нью-Йорке 28 марта.

Новый Toyota RAV4 уже неоднократно замечали на дорожных тестах. Судя по шпионским снимкам, внешний вид модели ожидают существенные изменения. Автомобиль позаимствует некоторые дизайнерские решения у прототипа FT-AC, дебютировавшего на автовыставке в Лос-Анджелесе в минувшем году. Также кроссовер оснастят крупной радиаторной решёткой и новыми фарами.

Ожидается, что следующую генерацию RAV4 сконструируют на архитектуре Toyota TGNA, которая легла в основу Camry, C-HR и гибридного Prius. Остальные технические характеристики пока неизвестны. По некоторым данным, новинка может обзавестись гибридной модификацией.

Сегодня Toyota RAV4 предлагается в России со 150-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с 4-цилиндровым 2,5-литровым мотором, развивающим 180 лошадиных сил. Базовый агрегат сочетается с «механикой» или вариатором, а более мощный – с 6-скоростной автоматической трансмиссией.

Помимо этого, с 2017 года модель получила дизельную версию, которая комплектуется 2,2-литровым 150-сильным турбомотором. В паре с таким агрегатом работает 6-скоростная АКПП.

Яна Васильева