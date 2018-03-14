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| | Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

Сегодня, 06:00

Японская компания Toyota разместила в сети первый тизер свежей генерации кроссовера RAV4. Публичная презентация новинки пройдёт в рамках автосалона в Нью-Йорке 28 марта.

 

Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

 

Новый Toyota RAV4 уже неоднократно замечали на дорожных тестах. Судя по шпионским снимкам, внешний вид модели ожидают существенные изменения. Автомобиль позаимствует некоторые дизайнерские решения у прототипа FT-AC, дебютировавшего на автовыставке в Лос-Анджелесе в минувшем году. Также кроссовер оснастят крупной радиаторной решёткой и новыми фарами.

Ожидается, что следующую генерацию RAV4 сконструируют на архитектуре Toyota TGNA, которая легла в основу Camry, C-HR и гибридного Prius. Остальные технические характеристики пока неизвестны. По некоторым данным, новинка может обзавестись гибридной модификацией.

Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

 

Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

 

Сегодня Toyota RAV4 предлагается в России со 150-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, а также с 4-цилиндровым 2,5-литровым мотором, развивающим 180 лошадиных сил. Базовый агрегат сочетается с «механикой» или вариатором, а более мощный – с 6-скоростной автоматической трансмиссией.

Помимо этого, с 2017 года модель получила дизельную версию, которая комплектуется 2,2-литровым 150-сильным турбомотором. В паре с таким агрегатом работает 6-скоростная АКПП.


Яна Васильева
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