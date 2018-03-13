Эксперты рассказали, как защитить бензобак от кражи топлива

В России нередки случаи, когда водители, оставляя на ночь автомобиль во дворе дома, на утро обнаруживают пустой топливный бак. Эксперты составили рейтинг советов, которые помогут обезопасить автомобиль от кражи бензина.

Васисуалий Мурчалов

Прежде всего специалисты отметили, защититься от кражи бензина довольно сложно, так как устанавливать защитные средства чаще всего проблематично и нецелесообразно. На первом месте расположились специальные сигнализации на бензобак, однако устанавливать такое устройство слишком дорого. Кроме того, далеко не все российские автосервисы могут взяться за такую работу, ведь чаще всего сигнализация попросту не срабатывает.Также специалисты советуют самостоятельно изготовить защитный клапан на бак автомобиля, что также способно защитить автомобиль. Вместе с тем на практике такой шаг чаще всего замедляет, а не останавливает злоумышленника.Также существует так называемый «дворовый метод». К горловине люка топливного бака приваривается специальная трубка, которая встраивается под кузовную панель. Далее трубка выводится в багажник, что заставляет злоумышленников возиться с лишним замком. При этом автолюбители придётся заправлять машину через багажник.