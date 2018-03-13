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| | Новый Ford Kuga с увеличенной задней частью засняли на тестах

Новый Ford Kuga с увеличенной задней частью засняли на тестах

Сегодня, 19:12
Американские машиностроители трудятся над новым поколением модели Ford Kuga. Об этом свидетельствуют кадры фотошпионов, которые запечатлели транспортное средство с увеличенной задней частью на тестах.

 

Новый Ford Kuga с увеличенной задней частью засняли на тестах

 

Первоисточником фотографий с прототипом нового Ford Kuga выступило издание AutoExpress. Журналисты утверждают, что общественность познакомят с транспортным средством не ранее 2020 года.

Основой для нового Ford Kuga послужит та же платформа, на которой построен Focus Focus четвертой генерации. Кроссовер существенно вырастет в размерах по сравнению со своим предшественником. Судя по шпионским кадрам, автомобиль обзаведется более длинным задним свесом и расширенными колесными арками. Внешняя составляющая машины во многом будет напоминать будущий Focus.
 
 
На данный момент техническая составляющая кроссовера Ford Kuga держится в тайне. Согласно слухам, вседорожник станет гибридным. О полностью электрифицированном исполнении автомобиля речи не идет.
 

Новый Ford Kuga с увеличенной задней частью засняли на тестах

 

Новый Ford Kuga с увеличенной задней частью засняли на тестах

 

Отечественному потребителю сейчас предлагается обновленный кроссовер Ford Kuga. Стоимость автомобиля составляет в РФ 1 166 000 рублей. В России продаются экземпляры модели, собираемые в Елабуге (Татарстан). Транспортное средство комплектуется 1,5-литровой бензиновой установкой EcoBoost с нагнетателем тягой 150 и 182 л.с. Также для машины предусмотрен атмосферный 2,5-литровый двигатель мощностью 150 л.с. Все моторы «упакованы» 6-АКПП.

Иван Головин
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