KIA обновила минивэн Carnival до 2019 модельного года

Компания KIA провела презентацию обновлённого минивэна Carnival. Автомобиль 2019 модельного года уже вышел на южнокорейский рынок, цены на новинку стартуют от 28 800 000 вон, что эквивалентно 1 530 000 рублей.

Рестайлинговый KIA Carnival отличается от предшественника пересмотренной радиаторной решёткой, модифицированными бамперами, иной головной оптикой, светодиодными «противотуманками» и задними фарами.

В салоне минивэна появилась обновлённая приборная панель, а для отделки были применены более качественные материалы. Помимо этого, специалисты компании поработали над шумоизоляцией. Модель предлагается в 7-, 9- и 11-местной модификации.

Покупатели нового KIA Carnival могут выбирать между 280-сильным бензиновым атмосферным мотором объёмом 3,3 литра и 2,2-литровым «дизелем» с отдачей 202 лошадиные силы. Для обоих двигателей предусмотрена 8-скоростная автоматическая КПП.

Минивэн получил ряд передовых опций, включая адаптивный круиз-контроль, систему контроля рядности движения, систему мониторинга слепых зон, камеру заднего вида, беспроводное зарядное устройство для смартфонов и мультимедийный центр.

Яна Васильева