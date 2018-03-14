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| | Миниатюрный электрокар Peugeot iOn переделали в мобильную кухню

Миниатюрный электрокар Peugeot iOn переделали в мобильную кухню

Сегодня, 03:00
Выходец из Новой Зеландии, который сейчас проживает в Словакии, переделал свой электромобиль Peugeot iOn в кухню на колёсах. Видеоролик с процессом доработки автомобиля появился на канале Kiwi EV adventures на YouTube.

Миниатюрный электрокар Peugeot iOn переделали в мобильную кухню

 

Владелец электрокара Гевин разместил в багажнике объёмом всего 227 литров плиту с газовым баллоном, бак с водой, смеситель с раковиной, холодильник и контейнер для отходов. Вся «мебель» была выполнена из фанеры и плёнки «под дерево». 
По словам Гевина, сложнее всего было установить в столь небольшое пространство плиту, чтобы она находилась на безопасном расстоянии от пластиковых предметов. Раковиной служит обычная миска, а вода подаётся в смеситель при помощи моторчика от стеклоомывателя.
Отметим, что в минувшем году более впечатляющий и дорогой проект показала компания Land Rover. Автопроизводитель создал мобильную кухню на базе внедорожника Discovery специально для ведущего кулинарных передач и популяризатора здорового питания Джейми Оливера. В машину установили не только плиту, но и выдвижной стол, гриль, мультиварку, спагетницу и многое другое.
В свою очередь компания Mercedes-Benz выпустила для любителей кэмпинга спецверсию пикапа X-Class. Автомобиль оборудовали кухонной зоной с газовой плитой, выдвижным туалетом и душевой кабиной.

Яна Васильева
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