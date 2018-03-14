Миниатюрный электрокар Peugeot iOn переделали в мобильную кухню

Владелец электрокара Гевин разместил в багажнике объёмом всего 227 литров плиту с газовым баллоном, бак с водой, смеситель с раковиной, холодильник и контейнер для отходов. Вся «мебель» была выполнена из фанеры и плёнки «под дерево».
Миниатюрный электрокар Peugeot iOn переделали в мобильную кухнюСегодня, 03:00
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover планирует вывести на авторынок РФ новую модификацию внедорожника Land Rover Discovery, которая получит сниженный
Новому внедорожнику Land Rover Discovery удалось отбуксировать 110-тонный автопоезд на расстояние 16 километров. Видеоролик этого достижения размещен на
Startech собирается представить эксклюзивный ассортимент аксессуаров для нового Land Rover Discovery на автосалоне во Франкфурте на следующей неделе, от