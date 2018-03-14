Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Завтра Землю накроет магнитная буря: Эксперты рассказали об очередной аномалии

От Редактора

Завтра Землю накроет магнитная буря: Эксперты рассказали об очередной аномалии

Последствия солнечного шторма могут вызвать глобальные последствия.

Сюжеты :

Google протестировала новый ИИ для создания музыки NSynth Super Девушка из Дании фотографировалась голой с незнакомцами и прославилась С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта» В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео
| | FAW запустит продажи конкурента KIA Sportage

FAW запустит продажи конкурента KIA Sportage

Сегодня, 04:00

Китайская компания FAW собирается вывести на авторынок новый кроссовер, который пока известен только под заводским индексом – T086. Новинка окажется прямым конкурентом южнокорейского KIA Sportage.

 

FAW запустит продажи конкурента KIA Sportage

 

Новый серийный кроссовер от FAW должен добраться до китайских дилеров в августе нынешнего года. Дизайн задней части модели получил некоторое сходство с последним поколением Sportage. Оба автомобиля сопоставимы по габаритам: китайская новинка достигает в длину 4 500 мм, а размер колёсной базы равен 2 700 мм.

 

Новый FAW T086 оснастят 1,2-литровым турбированным двигателем, выдающим 143 л.с. Покупатели смогут выбирать между 5-скоростной механической коробкой передач и 6-диапазонной роботизированной трансмиссией. Автомобиль будет доступен только с передним приводом.

В перечень оснащения новинки войдут система курсовой устойчивости, двухзонный климат-контроль, парковочный ассистент, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, электронный ручной тормоз, мультифункциональный руль и многое другое.

 

FAW запустит продажи конкурента KIA Sportage

 

FAW запустит продажи конкурента KIA Sportage

 

FAW запустит продажи конкурента KIA Sportage

 

Пока компания ничего не сообщает о планах по запуску продаж FAW T086 в России. Отметим, что модели будет непросто конкурировать со Sportage, который в феврале смог занять второе место по продажам в РФ среди моделей KIA. Корейский кроссовер за прошлый месяц приобрели 2 469 человек (+67,5%).

 


Яна Васильева
Новости по теме
В сети появились
В сети появились "живые" снимки кроссовера Changfeng Leopard CS9

Компания Changfeng готовится представить серийный кроссовер Leopard CS9. Официальная премьера нового автомобиля состоится на автосалоне в Шанхае.

Новый кроссовер Hawtai Santa Fe 7 поступит в продажу в сентябре
Новый кроссовер Hawtai Santa Fe 7 поступит в продажу в сентябре

Китайская компания Hawtai готовится вывести на рынок новый кроссовер Santa Fe 7. Продажи модели стартуют в Поднебесной уже в сентябре нынешнего года.

В США Kia презентовала обновленный кроссовер Sportage
В США Kia презентовала обновленный кроссовер Sportage

Инсайдеры южнокорейского автогиганта Kia передают, что на автосалоне в Лос-Анджелесе (США) компания показала обновленный кроссовер Sportage. Также сообщается,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости