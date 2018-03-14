FAW запустит продажи конкурента KIA Sportage

Китайская компания FAW собирается вывести на авторынок новый кроссовер, который пока известен только под заводским индексом – T086. Новинка окажется прямым конкурентом южнокорейского KIA Sportage.

Новый серийный кроссовер от FAW должен добраться до китайских дилеров в августе нынешнего года. Дизайн задней части модели получил некоторое сходство с последним поколением Sportage. Оба автомобиля сопоставимы по габаритам: китайская новинка достигает в длину 4 500 мм, а размер колёсной базы равен 2 700 мм.

Новый FAW T086 оснастят 1,2-литровым турбированным двигателем, выдающим 143 л.с. Покупатели смогут выбирать между 5-скоростной механической коробкой передач и 6-диапазонной роботизированной трансмиссией. Автомобиль будет доступен только с передним приводом.

В перечень оснащения новинки войдут система курсовой устойчивости, двухзонный климат-контроль, парковочный ассистент, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, электронный ручной тормоз, мультифункциональный руль и многое другое.

Пока компания ничего не сообщает о планах по запуску продаж FAW T086 в России. Отметим, что модели будет непросто конкурировать со Sportage, который в феврале смог занять второе место по продажам в РФ среди моделей KIA. Корейский кроссовер за прошлый месяц приобрели 2 469 человек (+67,5%).

Яна Васильева