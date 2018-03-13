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| | В России представлен Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT с новыми опциями

В России представлен Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT с новыми опциями

Сегодня, 14:54
Российские дилерские центры приступили к продажам кроссовера Chery Tiggo 5 в новом варианте исполнения Luxury Plus CVT. Новинка получила систему контроля усталости водителя, а также адаптированную для российских клиентов приборную панель. 

 

В России представлен Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT с новыми опциями

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, в дилерских центрах РФ стартовал прием заказов на новый кроссовер Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT. От прежней «топовой» версии модели новинка отличается наличием системы контроля за усталостью водителя, а также датчиком давления в шинах.

Помимо этого, новый Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT оснащается новой приборной панелью с синей подсветкой, а сама панель получила более качественную русификацию, чем была на прежних версиях автомобиля.

Стоимость нового Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT составляет 1 139 900 рублей без учета акций и специальных предложений. Кроме того, заказав автомобиль на сайте Chery можно получить выгоду в 30 000 рублей.

В России представлен Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT с новыми опциями

 

В России представлен Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT с новыми опциями

 

 

Напомним, Chery в 2017 году реализовала в России 5 905 автомобилей, что на 24% больше показателей 2016 года. Самой популярной моделью бренда остается компактный кроссовер Chery Tiggo 3. В будущем Chery планирует укрепиться на европейском рынке и составить конкуренцию Nissan и Volkswagen. 
Васисуалий Мурчалов
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