В России представлен Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT с новыми опциями

Российские дилерские центры приступили к продажам кроссовера Chery Tiggo 5 в новом варианте исполнения Luxury Plus CVT. Новинка получила систему контроля усталости водителя, а также адаптированную для российских клиентов приборную панель.

Согласно данным российских автомобильных изданий, в дилерских центрах РФ стартовал прием заказов на новый кроссовер Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT. От прежней «топовой» версии модели новинка отличается наличием системы контроля за усталостью водителя, а также датчиком давления в шинах.Помимо этого, новый Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT оснащается новой приборной панелью с синей подсветкой, а сама панель получила более качественную русификацию, чем была на прежних версиях автомобиля.Стоимость нового Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT составляет 1 139 900 рублей без учета акций и специальных предложений. Кроме того, заказав автомобиль на сайте Chery можно получить выгоду в 30 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Напомним, Chery в 2017 году реализовала в России 5 905 автомобилей, что на 24% больше показателей 2016 года. Самой популярной моделью бренда остается компактный кроссовер Chery Tiggo 3. В будущем Chery планирует укрепиться на европейском рынке и составить конкуренцию Nissan и Volkswagen.