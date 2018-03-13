Volkswagen приостановил производство Passat из-за низкого спроса

Компания Volkswagen приняла решение приостановить производство седана Volkswagen Passat на две недели на своем заводе в городе Чаттануга, штат Теннеси. Вместо этого разработчики акцентируют внимание на сборке более популярного внедорожника Volkswagen Atlas.

Стоит отметить, что в Европе модель Volkswagen Passat является самым популярным седаном D-сегмента, а сам автомобиль базируется на современной производственной платформе MQB. Версия для Соединенных Штатов использует устаревшее шасси, что сказывается на продажах. Недавно выпущенный Volkswagen Passat GT не смог исправить положения.Кит Кинг, руководитель завода Volkswagen в Чаттануге, США, во время общения с Times Free Press заявил, что производство Volkswagen Passat будет остановлено дважды – с 26 по 29 марта и со 2 по 5 апреля 2018 года.

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Господин Кинг отметил, что завод сохранит все 3 450 рабочих мест, а дни простоя будут использованы для повышения квалификации сотрудников, а также для переоснащения и профилактического обслуживания оборудования. Топ-менеджер признался, что сегодня американцы все чаще отказываются от седанов в пользу семейных внедорожников, поэтому увеличение объёмов производства Volkswagen Atlas даст свои плоды.