В феврале KIA Rio остался лидером продаж на рынке Москвы

Несмотря на то, что в феврале авторынок Москвы сократился на 0,3%, в столице удалось реализовать 14 500 легковых авто. При этом в прошлом месяце рынок снова возглавила модель KIA Rio.

Татьяна Рязанская

В сравнении с продажами февраля 2017 года спрос на KIA Rio вырос на 14%. В результате с продажами в 925 автомобилей, модель удержала лидерские позиции на авторынке Москвы. Несмотря на отрицательную динамику в 26%, до 586 единиц, на втором месте оказалась еще одна южнокорейская модель – Hyundai Solaris.На третьем месте в феврале на авторынке Москвы оказался флагман – Volkswagen Polo. Продажи модели в прошлом месяце выросли на 3% до 564 единиц. Следом оказался Hyundai Creta, спрос на который в прошлом месяце составил 528 авто, что на 12% меньше прошлогодних показателей. Благодаря приросту в 32%, до 457 единиц, пятерку замыкает Volkswagen Tiguan.С падением продаж на 8%, до 424 авто, на шестой строчке оказалась Skoda Octavia, следом идет Renault Kaptur, продажи которого выросли на 60% до 353 единиц. Восьмую строчку с отрицательной динамикой в 1%, до 350 авто, занял Nissan X-Trail. ТОП-10 авторынка Москвы в феврале замыкают Skoda Rapid и Toyota Camry, продажи которых упали на 11% и 15% до 336 и 317 авто.