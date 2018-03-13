Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

На страницах китайских автомобильных порталов появились первые снимки нового седана Peugeot 408, который готовится к дебюту на местном рынке. Пока модель не получает электрифицированных моторов, ограничившись широкой линейкой бензиновых двигателей.

Судя по свежим фото, новый седан Peugeot 408 получит полностью пересмотренную решетку радиатора, которая стала больше и несколько рельефнее. Новинка носит светодиодную агрессивную оптику, а противотуманные огни расположились в нишах на бампере. Что касается задней части кузова, то тут появились LED-фары и большой бампер.Что касается технических характеристик, новый Peugeot 408 для Поднебесной оснащается 1,8-литровым 139-сильным атмосферным двигателем, а также двумя турбомоторами на 1,2 и 1,6 литра, отдача которых составляет 136 и 167 лошадиных сил соответственно. На выбор клиентам предложена как «механика», так и АКПП.

Васисуалий Мурчалов

Новый Peugeot 408 имеет 4 750 мм длины, 1 820 мм ширины, а высота и колесная база достигают отметок в 1 488 мм и 2 730 мм. Актуальное поколение модели в КНР доступно для покупки по минимальной цене в 129 700 юаней (примерно 1 160 000 рублей), а в России седан в базовой комплектации обойдется в 979 000 рублей.