Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

Судя по свежим фото, новый седан Peugeot 408 получит полностью пересмотренную решетку радиатора, которая стала больше и несколько рельефнее. Новинка носит светодиодную агрессивную оптику, а противотуманные огни расположились в нишах на бампере. Что касается задней части кузова, то тут появились LED-фары и большой бампер.
Что касается технических характеристик, новый Peugeot 408 для Поднебесной оснащается 1,8-литровым 139-сильным атмосферным двигателем, а также двумя турбомоторами на 1,2 и 1,6 литра, отдача которых составляет 136 и 167 лошадиных сил соответственно. На выбор клиентам предложена как «механика», так и АКПП.
Новый Peugeot 408 имеет 4 750 мм длины, 1 820 мм ширины, а высота и колесная база достигают отметок в 1 488 мм и 2 730 мм. Актуальное поколение модели в КНР доступно для покупки по минимальной цене в 129 700 юаней (примерно 1 160 000 рублей), а в России седан в базовой комплектации обойдется в 979 000 рублей.