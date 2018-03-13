Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами
| | Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

Сегодня, 13:27
На страницах китайских автомобильных порталов появились первые снимки нового седана Peugeot 408, который готовится к дебюту на местном рынке. Пока модель не получает электрифицированных моторов, ограничившись широкой линейкой бензиновых двигателей.

Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

 

Судя по свежим фото, новый седан Peugeot 408 получит полностью пересмотренную решетку радиатора, которая стала больше и несколько рельефнее. Новинка носит светодиодную агрессивную оптику, а противотуманные огни расположились в нишах на бампере. Что касается задней части кузова, то тут появились LED-фары и большой бампер.

Что касается технических характеристик, новый Peugeot 408 для Поднебесной оснащается 1,8-литровым 139-сильным атмосферным двигателем, а также двумя турбомоторами на 1,2 и 1,6 литра, отдача которых составляет 136 и 167 лошадиных сил соответственно. На выбор клиентам предложена как «механика», так и АКПП.

Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

 

Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

 

Опубликованы «живые» фото нового седана Peugeot 408

 

Новый Peugeot 408 имеет 4 750 мм длины, 1 820 мм ширины, а высота и колесная база достигают отметок в 1 488 мм и 2 730 мм. Актуальное поколение модели в КНР доступно для покупки по минимальной цене в 129 700 юаней (примерно 1 160 000 рублей), а в России седан в базовой комплектации обойдется в 979 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Geely готовится представить новый седан Emgrand SL
Geely готовится представить новый седан Emgrand SL

На страницах китайских автомобильных изданий появились «живые» фото нового седана Geely Emgrand SL. Отмечается, что внешность модели выполнена в новом

Опубликованы первые рендеры нового седана Peugeot 508 2018
Опубликованы первые рендеры нового седана Peugeot 508 2018

Французский бренд Peugeot продолжает разработку роскошного седана Peugeot 508 2018 модельного года, который должен составить конкуренцию моделям немецких

В Сети появились первые снимки Peugeot 3008 2017
В Сети появились первые снимки Peugeot 3008 2017

В Сеть просочились первые снимки нового кроссовера Peugeot 3008 2017. Модель предстанет перед широкой публикой уже на следующей неделе — 25 апреля на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости