Российская версия Mitsubishi Eclipse Cross получит 150-сильный мотор

Компания Mitsubishi собирается вывести на российский рынок кроссовер Eclipse Cross уже в апреле текущего года. По данным пресс-службы японской марки, компактная новинка будет предлагаться в пяти комплектациях.

Серийный выпуск нового Mitsubishi Eclipse Cross уже стартовал на предприятии в городе Оказаки. Рублёвые цены на новинку компания назовёт до конца этого месяца. Отметим, что над внешним видом кроссовера работал дизайнер Цунехиро Кунимото, который ранее участвовал в разработке Nissan Juke.

В длину новый Mitsubishi Eclipse Cross достигает 4 405 мм, а ширина равна 1 805 мм. Начальная комплектация модели оснащается противотуманными фонарями, климатической системой, передними креслами с подогревом, 18-дюймовыми легкосплавными дисками колёс и стереосистемой с четырьмя динамиками и USB-портом. В качестве опции покупатели смогут заказать проекционный дисплей, панорамную крышу и аудиосистему Rockford Forsgate.

Кроссовер приводится в движение 1,5-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском топлива, который развивает 150 лошадиных сил. Пару двигателю составляет 6-скоростная КПП или 8-диапазонный вариатор CVT. Кроссовер приводится в движение 1,5-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском топлива, который развивает 150 лошадиных сил. Пару двигателю составляет 6-скоростная КПП или 8-диапазонный вариатор CVT.

Напомним. что в 2017 году Mitsubishi смогла реализовать в России 24 325 автомобилей, что свидетельствует о росте спроса на 45% в сравнении с 2016 годом. Бестселлером бренда остается Mitsubishi Outlander.

Яна Васильева