Российская версия Mitsubishi Eclipse Cross получит 150-сильный мотор

Компания Mitsubishi собирается вывести на российский рынок кроссовер Eclipse Cross уже в апреле текущего года. По данным пресс-службы японской марки, компактная новинка будет предлагаться в пяти комплектациях.
Серийный выпуск нового Mitsubishi Eclipse Cross уже стартовал на предприятии в городе Оказаки. Рублёвые цены на новинку компания назовёт до конца этого месяца. Отметим, что над внешним видом кроссовера работал дизайнер Цунехиро Кунимото, который ранее участвовал в разработке Nissan Juke.
В длину новый Mitsubishi Eclipse Cross достигает 4 405 мм, а ширина равна 1 805 мм. Начальная комплектация модели оснащается противотуманными фонарями, климатической системой, передними креслами с подогревом, 18-дюймовыми легкосплавными дисками колёс и стереосистемой с четырьмя динамиками и USB-портом. В качестве опции покупатели смогут заказать проекционный дисплей, панорамную крышу и аудиосистему Rockford Forsgate.
Кроссовер приводится в движение 1,5-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском топлива, который развивает 150 лошадиных сил. Пару двигателю составляет 6-скоростная КПП или 8-диапазонный вариатор CVT.