Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта» В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской
| | Россия в феврале вернулась в пятерку крупнейших авторынков Европы

Россия в феврале вернулась в пятерку крупнейших авторынков Европы

Сегодня, 18:00
Авторынок России продолжает расти, что позволило ему занять четвертую позицию в Европе по итогам февраля текущего года. Страна опередила британский и испанский рынки, на что обращает внимание агентство «АВТОСТАТ».

 

Россия в феврале вернулась в пятерку крупнейших авторынков Европы

 

Первую позицию в Европе занимает авторынок Германии. За отчетный месяц жители страны приобрели 261 749 машин, что на 7,4% больше, чем годом ранее. На второй позиции расположилась Италия с результатом в 181 734 проданных автомобилей с «минусом» в 1,4%. Тройку лидеров замыкает Франция. Жители Пятой республики приобрели в феврале 168 897 машин, что на 4,3% больше в годовом сравнении.
 
Четвертой в европейском рейтинге числится Россия. Дилеры реализовали в стране 125 тысяч легковушек. Последней в списке ТОП-5 стоит Испания, жители которой приобрели 110 474 машины, что на 13% больше в годовом сравнении.
 
В Великобритании за отчетный месяц реализовалось 80 805 автомобилей. Спрос на легковой транспорт в стране сократился на 2,8% в годовом сравнении.

Иван Головин
Новости по теме
Российский авторынок занял пятое место в Европе
Российский авторынок занял пятое место в Европе

Специалисты агентства "АВТОСТАТ" провели исследование, которое показало, что российский авторынок по итогам ноября нынешнего года занимает пятую позицию в

В России в ноябре на 5,3% вырос спрос на премиальные автомобили
В России в ноябре на 5,3% вырос спрос на премиальные автомобили

В России в очередной раз констатируется повышение спроса на автомобили премиального сегмента, о чем сообщило агентство "АВТОСТАТ". Аналитики установили, что в

Россия не попала в ТОП-5 европейских авторынков
Россия не попала в ТОП-5 европейских авторынков

По итогам продаж за июнь 2017 года отечественный авторынок не сумел попасть в ТОП-5 крупнейших рынков Европы. В минувшем месяце жители Российской Федерации

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости