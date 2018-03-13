Россия в феврале вернулась в пятерку крупнейших авторынков Европы

Авторынок России продолжает расти, что позволило ему занять четвертую позицию в Европе по итогам февраля текущего года. Страна опередила британский и испанский рынки, на что обращает внимание агентство «АВТОСТАТ».

Первую позицию в Европе занимает авторынок Германии. За отчетный месяц жители страны приобрели 261 749 машин, что на 7,4% больше, чем годом ранее. На второй позиции расположилась Италия с результатом в 181 734 проданных автомобилей с «минусом» в 1,4%. Тройку лидеров замыкает Франция. Жители Пятой республики приобрели в феврале 168 897 машин, что на 4,3% больше в годовом сравнении. Первую позицию в Европе занимает авторынок Германии. За отчетный месяц жители страны приобрели 261 749 машин, что на 7,4% больше, чем годом ранее. На второй позиции расположилась Италия с результатом в 181 734 проданных автомобилей с «минусом» в 1,4%. Тройку лидеров замыкает Франция. Жители Пятой республики приобрели в феврале 168 897 машин, что на 4,3% больше в годовом сравнении.

Четвертой в европейском рейтинге числится Россия. Дилеры реализовали в стране 125 тысяч легковушек. Последней в списке ТОП-5 стоит Испания, жители которой приобрели 110 474 машины, что на 13% больше в годовом сравнении.

В Великобритании за отчетный месяц реализовалось 80 805 автомобилей. Спрос на легковой транспорт в стране сократился на 2,8% в годовом сравнении.

Иван Головин