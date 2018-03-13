Испытания электрокара Porsche Mission E показали на видео

На страницах зарубежных порталов появилось свежее шпионское видео с тестов полностью электрического спорткара Porsche Mission E. Позже разработчики подтвердили, что модель действительно получит запас хода в 500 километров, а серийная версия электрокара дебютирует в 2019 году.

Васисуалий Мурчалов

Портал motor1 опубликовал свежее шпионское видео с тестов Porsche Mission E. Электрический спорткар проходит испытания в зимних условиях, а кузов модели скрывают поддельные кузовные панели и камуфлирующие наклейки. Позже представители Porsche заявили, что модель действительно находится на финальной стадии тестов, а запас хода составит 500 километров. Зарядить аккумулятор на 80% можно за 15 минут.Производство Porsche Mission E наладят на заводе компании в Штутгарте, а ценник, как ожидается, не превысит отметку в 85 000 долларов (примерно 4 840 000 рублей). Так, модель окажется примерно равной в цене популярному Porsche Panamera.Новый Porsche Mission E, как ожидается, получит два электромотора мощностью в 600 лошадиных сил. Такая отдача позволит ускоряться до «сотни» за 3,5 секунды. Серийная модель в плане внешности будет схожа с концептом, представленным в 2015 году на мотор-шоу во Франкфурте.