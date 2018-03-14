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| | Новый Toyota Corolla 2020 станет легче и получит гибридную установку

Новый Toyota Corolla 2020 станет легче и получит гибридную установку

Сегодня, 22:00

В сети появились шпионские снимки обновлённого седана Toyota Corolla, который был замечен на дорогах американского штата Мичиган. Судя по фото, прототип пока на ранней стадии испытаний, поскольку даже оптику автомобиля скрывает плотный камуфляж.

 

Новый Toyota Corolla 2020 станет легче и получит гибридную установку

 

Вместе с тем на фотографиях можно рассмотреть силуэт Toyota Corolla 2020 модельного года, а также некоторые элементы экстерьера, которые напоминают последнее поколение седана Camry. Эксперты предполагают, что японская компания в ходе рестайлинга будет придерживаться консервативных тенденций.

 

Новинку сконструируют на платформе TGNA, которая уже использовалась для седана Camry, хэтчбека Prius и кроссовера C-HR. За счёт перехода на новое шасси Corolla прибавит в габаритах, а также сбросит вес. Кроме того, автомобиль получит ряд передовых дорожных ассистентов и систем безопасности, а также обновлённую мультимедийную систему.

 

Новый Toyota Corolla 2020 станет легче и получит гибридную установку

 

Новый Toyota Corolla 2020 станет легче и получит гибридную установку

 

Согласно инсайдерским сообщениям, новая Toyota Corolla может сохранить прежний 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель. Помимо этого, новинка получит гибридную установку от хэтчбека Auris.

 


Яна Васильева
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