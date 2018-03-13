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| | Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до дебюта

Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до дебюта

Сегодня, 15:31

Компания Changan намерена в скором времени представить кроссовер CS35 свежего поколения. Недавно в распоряжении китайских автомобильных изданий оказались фотографии грядущей новинки.

Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до дебюта

 

Судя по снимкам, новый Changan CS35 2019 модельного года получит полностью пересмотренный дизайн. В частности, автомобиль обзаведётся иной головной оптикой, узкой радиаторной решёткой, пересмотренные бампера и объединённые в моноблок задние фары.

Новый кроссовер стал больше по сравнению с предшественником. Его длина выросла на 175 мм и теперь достигает 4 335 мм, ширина составляет 1 825 мм (+15 мм), высота равна 1 660 мм. Размер колёсной базы увеличился на 40 мм или до 2 400 мм.

В моторном отсеке Changan CS35 разместился 1,6-литровым бензиновый агрегат с отдачей 117 лошадиных сил. С ним могут сочетаться 6-ступенчатый «автомат» или 5-диапазонная МКПП. Для автомобиля предусмотрен только передний тип привода.

Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до дебюта

 

 

 

Перечень оснащения новинки включает ABS, EBD, климат-контроль, систему стабилизации, камеру заднего вида, систему запуска двигателя с кнопки, круиз-контроль, электронный ручной тормоз, панорамную крышу с люком и многое другое.

 


Яна Васильева
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