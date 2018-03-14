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| | Кросс-хэтч KIA Rio X-Line подорожал в России на 10 000 рублей

Кросс-хэтч KIA Rio X-Line подорожал в России на 10 000 рублей

Сегодня, 05:00

Кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line во всех вариантах исполнения подорожал на российском авторынке на 10 000 рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» после проведённого мониторинга цен.

Кросс-хэтч KIA Rio X-Line подорожал в России на 10 000 рублей

 

Отныне в базовой комплектации KIA Rio X-Line доступен по цене от 794 900 рублей. Такой автомобиль оснащается 1,4-литровым 100-сильным мотором MPi в сочетании с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

 

 

В «топовой» версии Premium стоимость модели достигает 1 044 900 рублей. Под капотом хэтчбека устанавливается 1,6-литровый двигатель MPi с отдачей 123 «лошадки», который сочетается с 6-скоростным «автоматом».

Так, ценники увеличились на 1,0-1,3% в зависимости от модификации авто. Эксперты отметили, что с момента запуска продаж KIA Rio X-Line в ноябре прошлого года, цены на модель повышают уже второй раз.

Кросс-хэтч KIA Rio X-Line подорожал в России на 10 000 рублей

 

Напомним, хэтчбек прибавил в цене в январе нынешнего года. Ранее агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что россияне с начала 2018 года приобрели 3 713 экземпляров KIA Rio X-Line, что позволило данному автомобилю занять около четверти от общего объёма продаж линейки Rio на российском рынке.

 


Яна Васильева
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