Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус
| | Cadillac откажется от универсалов в пользу спортивных моделей и кроссоверов

Cadillac откажется от универсалов в пользу спортивных моделей и кроссоверов

Сегодня, 10:31
Разработчики американского премиального бренда Cadillac, принадлежащего General Motors, планируют отказаться от разработки роскошного универсала в пользу «заряженных» моделей и различных SUV. Ранее в сети появлялись слухи о том, что американцы планируют создать конкурента для Volvo V90 Cross Country.

Cadillac откажется от универсалов в пользу спортивных моделей и кроссоверов

 

Йохан де Нисшен, руководитель компании Cadillac, во время общения с журналистами автомобильного портала Motor Trend рассказал, что в будущем марка будет ориентироваться на расширение линейки внедорожников и кроссоверов. Вместе с тем топ-менеджер опроверг слухи о том, что компания готовится выпустить кроссовый универсал – господин де Нисшен считает, что такие машины не нужны бренду.

Также глава Cadillac заявил, что компания отдаст особое внимание и «заряженным» моделям линейки V, а также семейству V-Sport – данные модели не получают прибавку к мощности мотора, но имеют стилистические спортивные дополнения. Руководитель отметил, что прежде всего такие модели станут автомобилями, «которые люди хотят водить».

Компания Cadillac также планирует расширять своё присутствие в Китае, где премиальные американские автомобили имеют хорошую репутацию. Кроме того, китайцы продолжают покупать седаны, в то время как США спрос на «четырехдверки» снижается.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
General Motors намерена прекратить производство седанов в пользу Cadillac CT5
General Motors намерена прекратить производство седанов в пользу Cadillac CT5

Компания General Motors собирается сократить производственную линейку седанов в пользу Cadillac CT5, который призван заменить модели XTS, CT6 и другие.

Cadillac готовит конкурента Bentley Bentayga
Cadillac готовит конкурента Bentley Bentayga

Специалисты американского автомобильного концерна Cadillac работают над созданием нового  люксового кроссовера, который рассматривается производителем,

Cadillac XT4 покажут на автосалоне в Нью-Йорке весной
Cadillac XT4 покажут на автосалоне в Нью-Йорке весной

Еще в 2015 году американский люксовый бренд Cadillac, контролируемый General Motors, запланировал выпустить новый кроссовер Cadillac XT4. Местные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости