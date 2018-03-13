Cadillac откажется от универсалов в пользу спортивных моделей и кроссоверов

Разработчики американского премиального бренда Cadillac, принадлежащего General Motors, планируют отказаться от разработки роскошного универсала в пользу «заряженных» моделей и различных SUV. Ранее в сети появлялись слухи о том, что американцы планируют создать конкурента для Volvo V90 Cross Country.

Васисуалий Мурчалов

Йохан де Нисшен, руководитель компании Cadillac, во время общения с журналистами автомобильного портала Motor Trend рассказал, что в будущем марка будет ориентироваться на расширение линейки внедорожников и кроссоверов. Вместе с тем топ-менеджер опроверг слухи о том, что компания готовится выпустить кроссовый универсал – господин де Нисшен считает, что такие машины не нужны бренду.Также глава Cadillac заявил, что компания отдаст особое внимание и «заряженным» моделям линейки V, а также семейству V-Sport – данные модели не получают прибавку к мощности мотора, но имеют стилистические спортивные дополнения. Руководитель отметил, что прежде всего такие модели станут автомобилями, «которые люди хотят водить».Компания Cadillac также планирует расширять своё присутствие в Китае, где премиальные американские автомобили имеют хорошую репутацию. Кроме того, китайцы продолжают покупать седаны, в то время как США спрос на «четырехдверки» снижается.