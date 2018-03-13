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| | LADA Vesta уступила звание самого популярного авто в России KIA Rio

LADA Vesta уступила звание самого популярного авто в России KIA Rio

Сегодня, 12:06
В январе LADA Vesta от российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» заняла ведущие позиции по объему продаж в стране. Однако согласно сведениям Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в феврале модель уступила звание самого популярного авто в РФ корейской KIA Rio.

LADA Vesta уступила звание самого популярного авто в России KIA Rio

 

Согласно данным АЕБ, отечественная модель LADA Vesta возглавляла ТОП-10 легковых авто по количеству продаж в России, в то время как модель KIA Rio занимала только вторую строчку в рейтинге.

Однако в прошлом месяце ситуация заметно изменилась. В феврале в России было приобретено 8 979 седанов KIA Rio, что превышает продажи отечественной модели. Такой спрос позволил южнокорейскому седану возглавить ТОП-10 самых продаваемых моделей.

LADA Vesta уступила звание самого популярного авто в России KIA Rio

 

В это время российская LADA Vesta показала продажи в 8 546 единиц в прошлом месяце, из-за чего и оказалась на втором месте. Стоит отметить, что в первой тройке самых популярных авто в РФ оказалась еще одна отечественная модель – LADA Granta с продажами в 6 681 автомобиль в феврале.
Татьяна Рязанская
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