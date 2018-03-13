На российский рынок выходит новый седан Lexus LS

Компания Lexus начала предлагать на российском рынке новую генерацию седана LS. Флагманскую модель можно приобрести в двух комплектациях: Comfort и Executive стоимостью 5 539 000 и 6 502 000 рублей соответственно.

Новый Lexus LS доступен в России в трёх модификациях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport. Цены на «топовый» седан LS 500 AWD колеблются в диапазоне от 7 026 000 до 9 295 000 рублей. В версии LS 350 автомобиль комплектуется 3,5-литровым мотором V6, выдающим 315 лошадиных сил при 380 Нм, тяга передаётся только на задние колёса.

Остальные модификации получили постоянный полный привод. Они приводятся в движение 3,5-литровым битурбированным двигателем V6, который способен генерировать 421 л. с. При разработке данного силового агрегата использовались наработки заводской команды Формулы-1. В роли трансмиссии выступает инновационный 10-скоростной «автомат».

Яна Васильева

Опционально для нового Lexus LS предлагается пневматическая подвеска. Для окраса кузова предлагается 13 оттенков, причём два из них доступны исключительно для исполнения LS 500 F Sport. В цветовой палитре для интерьера насчитывается девять вариаций.