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| | На российский рынок выходит новый седан Lexus LS

На российский рынок выходит новый седан Lexus LS

Сегодня, 11:17

Компания Lexus начала предлагать на российском рынке новую генерацию седана LS. Флагманскую модель можно приобрести в двух комплектациях: Comfort и Executive стоимостью 5 539 000 и 6 502 000 рублей соответственно.

На российский рынок выходит новый седан Lexus LS

 

Новый Lexus LS доступен в России в трёх модификациях: LS 350, LS 500 AWD и LS 500 AWD F Sport. Цены на «топовый» седан LS 500 AWD колеблются в диапазоне от 7 026 000 до 9 295 000 рублей. В версии LS 350 автомобиль комплектуется 3,5-литровым мотором V6, выдающим 315 лошадиных сил при 380 Нм, тяга передаётся только на задние колёса.

 

Остальные модификации получили постоянный полный привод. Они приводятся в движение 3,5-литровым битурбированным двигателем V6, который способен генерировать 421 л. с. При разработке данного силового агрегата использовались наработки заводской команды Формулы-1. В роли трансмиссии выступает инновационный 10-скоростной «автомат».

На российский рынок выходит новый седан Lexus LS

 

На российский рынок выходит новый седан Lexus LS

 

На российский рынок выходит новый седан Lexus LS

 

Опционально для нового Lexus LS предлагается пневматическая подвеска. Для окраса кузова предлагается 13 оттенков, причём два из них доступны исключительно для исполнения LS 500 F Sport. В цветовой палитре для интерьера насчитывается девять вариаций.


Яна Васильева
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