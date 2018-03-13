Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

Компания Acura распространила первое тизерное изображение серийной версии кроссовера RDX свежего поколения. Официальная презентация новинки состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке 28 марта.

Судя по опубликованному тизеру, серийный автомобиль практически полностью повторяет дизайн одноименного прототипа, который дебютировал в январе текущего года на Детройтской автовыставке. Впервые над внешним видом Acura RDX работают специалисты дизайн-центра в Лос-Анджелесе, тогда как технической составляющей займутся в исследовательском центре в Раймонде. Производство модели планируется наладить на заводе в штате Огайо.

Представители премиальной японской марки рассекретили некоторые подробности о новом Acura RDX. Кроссовер оснастят 2,0-литровым турбированным мотором DHC VTEC, выдающим более 250 лошадиных сил. В тандеме с двигателем будут работать 10-скоростная автоматическая трансмиссия и полный привод SH-AWD.

Также стало известно, что новинка обзаведётся спортивной модификацией A-Spec. Напомним, на российском рынке официально не продаются автомобили Acura. Компания прекратила поставки в РФ весной 2016 года из-за невысокого спроса. Ранее россияне могли приобрести седаны TLX, кроссоверы RDX и MDX.

Яна Васильева