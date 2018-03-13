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| | Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

Сегодня, 09:38

Компания Acura распространила первое тизерное изображение серийной версии кроссовера RDX свежего поколения. Официальная презентация новинки состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке 28 марта.

Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

 

Судя по опубликованному тизеру, серийный автомобиль практически полностью повторяет дизайн одноименного прототипа, который дебютировал в январе текущего года на Детройтской автовыставке. Впервые над внешним видом Acura RDX работают специалисты дизайн-центра в Лос-Анджелесе, тогда как технической составляющей займутся в исследовательском центре в Раймонде. Производство модели планируется наладить на заводе в штате Огайо.

 

Представители премиальной японской марки рассекретили некоторые подробности о новом Acura RDX. Кроссовер оснастят 2,0-литровым турбированным мотором DHC VTEC, выдающим более 250 лошадиных сил. В тандеме с двигателем будут работать 10-скоростная автоматическая трансмиссия и полный привод SH-AWD.

Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

 

Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

 

Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

 

Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

 

Опубликован первый тизер серийного кроссовера Acura RDX

 

Также стало известно, что новинка обзаведётся спортивной модификацией A-Spec. Напомним, на российском рынке официально не продаются автомобили Acura. Компания прекратила поставки в РФ весной 2016 года из-за невысокого спроса. Ранее россияне могли приобрести седаны TLX, кроссоверы RDX и MDX.

 


Яна Васильева
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