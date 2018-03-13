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| | Первый кроссовер Ravon представят в августе на Московском автосалоне

Первый кроссовер Ravon представят в августе на Московском автосалоне

Сегодня, 08:53
Узбекский бренда Ravon в августе 2018 года на Московском международном автосалоне (ММАС) презентует новый кроссовер для рынка России. Разработчики пока не раскрывают детали о модели, но не исключено, что речь идёт о перелицованной версии Chevrolet Tracker.

Первый кроссовер Ravon представят в августе на Московском автосалоне

 

Согласно данным СМИ, бренд Ravon планирует привезти в Москву новый кроссовер, который может оказаться перелицованным Chevrolet Tracker. Разработчики отметили, что продажи модели в дилерских центрах России начнутся в начале 2019 года, а модель, как ожидается, расположится в сегменте бюджетных кроссоверов.

Помимо этого, в августе на Московском автосалоне дебютирует и новый седан Ravon R4. Узбекская новинка представляет собой несколько модернизированный и «освеженный» Chevrolet Cobalt 2011 модельного года. Приобрести модель можно будет также в начале следующего года.

Первый кроссовер Ravon представят в августе на Московском автосалоне

 

Первый кроссовер Ravon представят в августе на Московском автосалоне

 

Стоит напомнить, что бренд Ravon, который пришел на смену Daewoo, принадлежит компании GM Uzbekistan. В минувшем году в России было реализовано 15 078 автомобилей узбекской марки. Ранее в сети появлялась информация о том, что Ravon может наладить производство на законсервированном заводе General Motors в Санкт-Петербурге.
Васисуалий Мурчалов
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