Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

Производители роскошных автомобилей предлагают для своих моделей ряд дорогостоящих опций, однако даже среди них некоторые выделяются баснословными ценниками. Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих аксессуаров для авто.

На первом месте оказалась функция StarLight HeadLiner, которая стала визитной карточкой бренда Rolls-Royce. В кожаный потолок машины специалисты вставляют порядка 1 600 оптоволоконных нитей, объединяющих лампочки. При этом их размещают под разным углом и на разную глубину. Стоимость иллюзии звёздного неба достигает 3 500 000 рублей.

Компания Aston Martin предлагает покупателям карбоновый обвес за 2 000 000 рублей. Данная опция не только позволяет автомобилю выглядеть спортивнее, но и снижает его вес. Третья позиция досталась копии носовой части суперкара Ferrari 268 SP 1962 года, выполненной в натуральную величину. За данный аксессуар автопроизводитель просит 1 500 000 рублей.

Набор для пикника от Bentley стоимостью 1 300 000 рублей оказался на четвёртом месте. Он представляет собой три бокса из кожи, фарфоровую посуду от фирмы Haviland, четыре хрустальных бокала David Redman и кашемировый плед.

ТОП-5 замкнула сумка Mercedes-Maybachс бежевой прострочкой, тиснённым логотипом и надписью Maybach. Такой аксессуар предлагается «всего» за 304 779 рублей.

Яна Васильева