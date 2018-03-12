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Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

Сегодня, 20:12

Производители роскошных автомобилей предлагают для своих моделей ряд дорогостоящих опций, однако даже среди них некоторые выделяются баснословными ценниками. Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих аксессуаров для авто.

Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

 

На первом месте оказалась функция StarLight HeadLiner, которая стала визитной карточкой бренда Rolls-Royce. В кожаный потолок машины специалисты вставляют порядка 1 600 оптоволоконных нитей, объединяющих лампочки. При этом их размещают под разным углом и на разную глубину. Стоимость иллюзии звёздного неба достигает 3 500 000 рублей.

 

Компания Aston Martin предлагает покупателям карбоновый обвес за 2 000 000 рублей. Данная опция не только позволяет автомобилю выглядеть спортивнее, но и снижает его вес. Третья позиция досталась копии носовой части суперкара Ferrari 268 SP 1962 года, выполненной в натуральную величину. За данный аксессуар автопроизводитель просит 1 500 000 рублей.

Набор для пикника от Bentley стоимостью 1 300 000 рублей оказался на четвёртом месте. Он представляет собой три бокса из кожи, фарфоровую посуду от фирмы Haviland, четыре хрустальных бокала David Redman и кашемировый плед.

Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

 

Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

 

Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

 

Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей

 

ТОП-5 замкнула сумка Mercedes-Maybachс бежевой прострочкой, тиснённым логотипом и надписью Maybach. Такой аксессуар предлагается «всего» за 304 779 рублей.

 


Яна Васильева
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