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| | Datsun существенно улучшил кредитные условия в марте

Datsun существенно улучшил кредитные условия в марте

Сегодня, 09:00

Компания Datsun в текущем месяце предлагает новую кредитную программу с более выгодными условиями. Об этом сообщает агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на пресс-службу автопроизводителя.

Datsun существенно улучшил кредитные условия в марте

 

По классическому кредитному предложению Datsun Finance, рассчитанном на три года, россияне могут купить новые Datsun on-DO и mi-DO со ставкой от 6% и первоначальным взносом от 40%. При этом по данной программе минимальный аванс может составлять также 10% от стоимости авто, в таком случае ставка будет равна 10%.

 

Кроме того, в марте Datsun запустил кредитную программу «Вперёд!», которая предусматривает остаточный платёж. При этом ставка составит от 8% на три года. Покупатель седана Datsun on-DO будет выплачивать ежемесячно от 2500 рублей, а хэтчбека Datsun mi-DO – от 3 000 рублей.

По схеме Trade-in цена нового Datsun on-DO 2017 года с автоматической трансмиссией снизится минимум на 50000 рублей в любой из комплектаций. Что касается модели Datsun on-DO 2017 и 2018 годов с «механикой», при сдаче старой машины выгода составит не менее 40000 рублей.

Ранее «АВТОСТАТ» писал, что с января по февраль текущего года Datsun продал в России 3316 авто, что на 7% превышает результат годичной давности. Самой популярной у россиян моделью бренда остаётся седан on-DO.


Яна Васильева
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