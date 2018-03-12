ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле
| | Два тягача Tesla Semi попали на видео во время перевозки груза

Два тягача Tesla Semi попали на видео во время перевозки груза

Сегодня, 20:01

В сети появилось несколько видеозаписей с новыми грузовыми автомобилями Tesla Semi на электротяге, которые были замечены с настоящими прицепами на дорогах общего пользования. Видеоролики были размещены на YouTube-каналах My Tesla Adventure и Wyatt West.

 

Два тягача Tesla Semi попали на видео во время перевозки груза

 

Согласно данным Electrek, электрические грузовики Tesla Semi перевозили в тестовом режиме блоки аккумуляторов с «Гигафабрики», расположенной в Неваде, на завод во Фримонте, где производится самый доступный электрокар американской марки Model 3. Таким образом, грузовики проехали около 200 километров.

 

Для транспортировки батарей были использованы различные версии модели Semi, которые имеют кабины разной высоты. Любопытно, что на одном из роликов можно увидеть, как тягачи заезжают на фирменную станцию зарядки для электрокаров.

Напомним, электрический тягач Tesla Semi дебютировал в ноябре прошлого года. Модель способна ускоряться без прицепа до первой «сотни» всего за 5 секунд, при этом запас хода грузовика в «топовом» исполнении достигает 805 километров. Цены на Tesla Semi стартуют от 150 000 долларов.


Яна Васильева
Новости по теме
Электрогрузовик Tesla Semi доставил первый груз
Электрогрузовик Tesla Semi доставил первый груз

Полностью электрические беспилотные грузовики Tesla Semi доставили первый груз, а маршрут доставки пролегал между двумя заводами компании Tesla. Об этом на

Электрогрузовики Tesla Semi будут убирать мусор на улицах ОАЭ
Электрогрузовики Tesla Semi будут убирать мусор на улицах ОАЭ

Американская компания Tesla получила первый заказ на полностью электрические беспилотные грузовики Tesla Semi от клиентов с Ближнего Востока. Отмечается, что

В Европе стартовал сбор предзаказов на Tesla Semi
В Европе стартовал сбор предзаказов на Tesla Semi

На европейском автомобильном рынке начался сбор предзаказов на электрический грузовик Tesla Semi, представленный осенью прошлого года. Об этом сообщают в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости