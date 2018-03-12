Два тягача Tesla Semi попали на видео во время перевозки груза

В сети появилось несколько видеозаписей с новыми грузовыми автомобилями Tesla Semi на электротяге, которые были замечены с настоящими прицепами на дорогах общего пользования. Видеоролики были размещены на YouTube-каналах My Tesla Adventure и Wyatt West.

Согласно данным Electrek, электрические грузовики Tesla Semi перевозили в тестовом режиме блоки аккумуляторов с «Гигафабрики», расположенной в Неваде, на завод во Фримонте, где производится самый доступный электрокар американской марки Model 3. Таким образом, грузовики проехали около 200 километров.

Для транспортировки батарей были использованы различные версии модели Semi, которые имеют кабины разной высоты. Любопытно, что на одном из роликов можно увидеть, как тягачи заезжают на фирменную станцию зарядки для электрокаров.

Напомним, электрический тягач Tesla Semi дебютировал в ноябре прошлого года. Модель способна ускоряться без прицепа до первой «сотни» всего за 5 секунд, при этом запас хода грузовика в «топовом» исполнении достигает 805 километров. Цены на Tesla Semi стартуют от 150 000 долларов.

Яна Васильева