Возрожденная компания Brabham анонсировала премьеру суперкара

Возрожденная компания Brabham анонсировала премьеру суперкараСегодня, 19:23
19 февраля стал днем официального объявления появления компании Brabham Automotive. Она является собственностью Дэвида Брэбэма, сына трехкратного чемпиона
Немецкая автомобильная компания Audi распространила в интернете небольшой тизерный видеоролик с участием суперкара R8 V10, оснащённого системой заднего
Американская компания Tesla анонсировала премьеру электромобиля Model 3, которая должна пройти в Женеве. Данная презентация запланирована на март следующего