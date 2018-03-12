Возрожденная компания Brabham анонсировала премьеру суперкара

Недавно возрожденная английская компания Brabham анонсировала премьеру своего суперкара. Экстремальный автомобиль будет представлен широкой публике 2 мая текущего года.

Компания Brabham принадлежит сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбема. Чтобы подогреть интерес публике к новому суперкару, фирма представила в глобальной сети видеоролик, в котором можно услышать звучание мотора машины.

Представители компании Brabham рассказали, что дебют суперкара BT62 состоится после того, как его тщательно проверят инженеры, и данная работа почти завершилась. Скорее всего, автомобиль будет предназначен для трековой езды. Больше никаких данных о суперкаре в компании не озвучивается.









Компания Brabham берет свое начало в 1960 году. Ее основали австралийцы Джек Брэбем и Рон Торанак, конструктор. Разговоры о возрождении компании начались в прошлом году. Тогда предполагалось, что она будет рекламироваться и продвигаться в Формуле-1.

Иван Головин