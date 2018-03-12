Ford расторг контракт с автодилером Genser на фоне исков о банкротстве

На протяжении месяца дилерские центры продолжат выдавать клиентам автомобили марки Ford по заключённым ранее контрактам, а также выполнять обязательства по сервисному обслуживанию. По словам представителя Ford, в настоящее время не было ни одного случая нарушения обязательств.
Ford расторг контракт с автодилером Genser на фоне исков о банкротствеСегодня, 20:42
10 июля 2017 года 10-тысячный автомобиль марки Ford нашел счастливого покупателя по кредитной программе Ford Options. Более трети россиян уже покупают
Американская автомобилестроительная компания Ford получит контроль над совместным предприятием, которое носит название Ford-Sollers. Об этом сообщили
Совместное предприятие «Ford Sollers» сообщило о том, что с ноября 2014 года начнутся поставки их автомобилей в Республику Казахстан.