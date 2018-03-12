Ford расторг контракт с автодилером Genser на фоне исков о банкротстве

Компания Ford Sollers расторгает договор с Genser одним из самых крупных российских автодилеров. Соответствующую информацию журналистам предоставил официальный представитель Ford Sollers.

На протяжении месяца дилерские центры продолжат выдавать клиентам автомобили марки Ford по заключённым ранее контрактам, а также выполнять обязательства по сервисному обслуживанию. По словам представителя Ford, в настоящее время не было ни одного случая нарушения обязательств. На протяжении месяца дилерские центры продолжат выдавать клиентам автомобили марки Ford по заключённым ранее контрактам, а также выполнять обязательства по сервисному обслуживанию. По словам представителя Ford, в настоящее время не было ни одного случая нарушения обязательств.

На официальном портале американского автопроизводителя указано, что в Москве и Подмосковья компания работает с 26 дилерами, включая «Авилон», «Фаворит Моторс» и «Рольф». Кроме того, Genser прекратил числиться официальным дилером брендов Audi, Jaguar и Land Rover.

Представитель российского офиса Audi отметил, что Genser перестал быть дилером марки в РФ с 1 марта 2018 года. Вместе с тем Nissan, Infiniti и Volvo продолжают работать с этим дилером.

Ранее сообщалось, что Московский кредитный банк намерен подать заявления в Арбитражный суд, чтобы признать банкротами 9 структур Genser. Напомним, ГК Genser появилась в 1991 году, а к началу прошлого года в неё входило 45 автосалонов в столице и регионах. Компания сотрудничала с 17 брендами.





Яна Васильева