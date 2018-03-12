Цена победы: стоимость «олимпийских» BMW начинается от 4 млн рублей

Стоимость автомобилей BMW , предназначенных российским спортсменам, победившим на Олимпийских играх-2018, составляет от 4 миллионов рублей. Об этом рассказали эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Российские олимпийцы получают автомобили в подарок от государства не в первый раз. Это практикуется в стране с 2006 года, когда отечественные спортсмены отличились на соревнованиях в Турине. Олимпийские игры в Пхенчане не стали исключением, и по возращении в РФ атлетам были выданы внедорожники BMW.





Спустя некоторое время после этого в интернете появилось первое объявление, в котором предлагается «олимпийский» BMW X4. Машина с соответствующей символикой и другими дизайнерскими элементами, говорящими о том, что она была подарена спортсмену за заслуги, почти максимально укомплектована. Сейчас транспортное средство пребывает на закрытой парковке.





На сайте «Цена Авто» говорится, что «олимпийский» BMW продается за 4 миллиона рублей. Обычный X4 с дизельной установкой объемом 3.0 литра тягой 249 лошадиных сил и с максимальным набором опций стоит на 90 000 рублей меньше.

Некоторые российские спортсмены не скрывают, что продадут автомобили, подаренные государством. Так, фигуристка Екатерина Боброва, принесшая стране «серебро», намерена расстаться с машиной, а полученные от этого деньги она направит в благотворительность. На сочинских олимпийских играх в 2014 году спортсменка также отличилась, за что получила автомобиль, и он тоже был продан, а деньги за него пошли на благотворительность.

Иван Головин