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| | Составлен ТОП-5 самых дорогих авто вторичного рынка Севастополя

Составлен ТОП-5 самых дорогих авто вторичного рынка Севастополя

Сегодня, 21:00
Журналисты российских автомобильных порталов составили ТОП-5 самых дорогих подержанных автомобилей, которые можно приобрести в Севастополе сегодня. Примечательно, что «пятерку» попал раритетный американский маслкар Ford Thunderbird 1967 года, за который владелец планирует выручить 4 000 000 рублей.

Составлен ТОП-5 самых дорогих авто вторичного рынка Севастополя

 

Согласно данным СМИ, в марте нынешнего года самым дорогим автомобилем Севастополя на портале Avito стал премиальный баварский внедорожник BMW X6 M, который владелец планирует продать за 5 100 000 рублей. Новинка имеет пробег в 35 000 километров и оснащается 381-сильным мотором. Вторая строчка рейтинга досталась роскошному Bentley Flying Spur, выпущенный в 2011 году и имеющий внушительные 50 000 километров пробега. 560-сильный седан оценен в 4 300 000 рублей.

Третья строчка рейтинга досталась японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser 2016 года выпуска, который оснащается 249-сильным мотором и обтянут бронепленкой. Также модель имеет кожаный салон и широкое оснащение, но заплатить за автомобиль придётся 4 200 000 рублей.

Четвертое место достается Porsche Panamera, который оценен владельцем в 4 150 000 рубле и приводится в движение 520-сильным двигателем. Замыкает ТОП-5 классический американский маслкар Ford Thunderbird 1967 года, за который придётся выложить 4 000 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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